登山健行風氣漸盛，如何安全走進山林、兼顧自然環境與地方文化，成為登山教育的重要課題。「2026國際登山趨勢論壇」將於11月7、8日在國立台灣科學教育館舉行，邀請日本、新加坡、瑞士、尼泊爾及國內山岳專家，交流登山文化、安全教育與山岳觀光經驗，即日起開放免費報名。
論壇為「2026國際登山趨勢論壇暨山林生活沉浸式體驗展」系列活動之一，兩天議程涵蓋國際探險、風險辨識、步道永續、古道保存及原住民族山林知識，從不同角度探討人與山林的關係。
7日上午由日本「山之日大使」萩原浩司以「把大自然變成樂活運動場」為題，分享日本登山教育、全民登山文化與「山之日」制度，介紹如何讓親近自然成為日常生活的一部分。
當天下午聚焦國際登山視野與瑞士經驗，由新加坡探險家邱瑞昭分享攀登世界高峰及台灣百岳的經歷，並與《重返巔峰北壁》導演王一訢等人對談；瑞士籍醫師、登山專家鐵雲則從山野教育、風險辨識與山域治理切入，探討推動全民登山文化時，如何建立安全觀念。
8日議程從健行觀光延伸至台灣山林文化，由尼泊爾山岳旅遊專家甘瑞陽分享健行旅遊、地方參與及步道永續經驗；樟之細路協會理事長彭宏源以古道保存與歷史走讀為主軸，探看台灣古道承載的歷史軌跡。
布農族登山專家伍玉龍則將分享敬山文化、傳統知識與山林教育，帶領民眾認識原住民族與山林相處的智慧。各場次也安排與談人交流實務經驗，呈現不同背景的親山觀點。
運動部全民運動署表示，希望透過國內外經驗交流，讓安全、友善及永續的親山理念融入生活。活動資訊與報名方式可至活動網站查詢。
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7日上午由日本「山之日大使」萩原浩司以「把大自然變成樂活運動場」為題，分享日本登山教育、全民登山文化與「山之日」制度，介紹如何讓親近自然成為日常生活的一部分。
當天下午聚焦國際登山視野與瑞士經驗，由新加坡探險家邱瑞昭分享攀登世界高峰及台灣百岳的經歷，並與《重返巔峰北壁》導演王一訢等人對談；瑞士籍醫師、登山專家鐵雲則從山野教育、風險辨識與山域治理切入，探討推動全民登山文化時，如何建立安全觀念。
8日議程從健行觀光延伸至台灣山林文化，由尼泊爾山岳旅遊專家甘瑞陽分享健行旅遊、地方參與及步道永續經驗；樟之細路協會理事長彭宏源以古道保存與歷史走讀為主軸，探看台灣古道承載的歷史軌跡。
布農族登山專家伍玉龍則將分享敬山文化、傳統知識與山林教育，帶領民眾認識原住民族與山林相處的智慧。各場次也安排與談人交流實務經驗，呈現不同背景的親山觀點。
運動部全民運動署表示，希望透過國內外經驗交流，讓安全、友善及永續的親山理念融入生活。活動資訊與報名方式可至活動網站查詢。