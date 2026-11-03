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▲富邦人壽榮獲亞洲保險業獎（AIIA）「年度最佳壽險公司」殊榮，肯定公司在財務績效、商品創新、數位轉型及國際布局等面向的卓越表現，由楊郁芬副總經理(左)代為領獎。（圖／富邦人壽提供）

GUARD五大主軸 串聯經營韌性與永續守護

▲富邦人壽榮獲亞洲保險業獎（AIIA）「永續發展獎」，展現長期深耕永續治理、綠色金融、營運減碳及環境保育成果，獲國際評審高度肯定，由楊郁芬副總經理（左）代為領獎。（圖／富邦人壽提供）

《Asia Insurance Review》（亞洲保險評論）主辦的第30屆「亞洲保險業獎」（AIIA）於11月2日在新加坡揭曉，共吸引近185件參報案件。富邦人壽榮獲「年度最佳壽險公司」及「永續發展獎」雙獎，摘下這項亞太保險業指標性殊榮，再創嶄新里程碑，朝亞洲一流金融機構願景邁進。此外，今年15度獲《World Finance》（世界金融雜誌）評選為「台灣最佳壽險公司」，以及獲《The Asset》（財資雜誌）「最佳社會責任倡議獎」，富邦人壽一舉榮獲4項國際大獎，展現經營實力與社會關懷成果。富邦人壽總經理陳世岳表示，壽險公司的價值，在於將經營實力轉化為保戶可以長期信賴的保障，並隨著社會與客戶需求改變，持續拓展保險服務的深度與廣度。這次獲得4項國際大獎，代表富邦人壽從亞洲區域評比到台灣市場的經營表現，以及對社會責任的投入，皆受到國際評審肯定，富邦人壽將以此為動力，讓企業成長與保戶權益、社會福祉相互連結，持續發揮壽險業安定生活、支持社會的力量。AIIA評審團肯定富邦人壽在財務績效、商品創新、數位科技應用及國際市場布局的成果，並透過永續投資與環境保育，將企業責任融入長期經營策略，超越傳統保障服務，為客戶、社會及環境創造價值。在永續發展方面，則肯定富邦人壽以綠色金融、營運減碳及數位創新落實永續治理，兼顧環境永續與企業發展的長期目標。富邦人壽透過「GUARD永續守護藍圖」，整合財務韌性(Guarantee Resilience)、保障升級(Upgrade Protection)、智慧營運(Augmented Intelligence)、責任資本(Responsible Capital)及地球守護(Defend the Planet)五大方向。在財務韌性與保障升級方面，富邦人壽2026年前9月稅後淨利達新臺幣658.5億元，居台灣壽險業之冠，並持續以價值導向優化商品結構，兼顧獲利品質與風險管理。透過進駐亞洲資產管理中心高雄專區，整合集團與通路資源，發展財富管理及國際保險業務，同時以醫療、長照及外溢保障商品，回應客戶多元保障需求。在智慧營運方面，富邦人壽將AI導入商品開發、核保、理賠及客服等流程，透過人機協作提升作業效率與服務品質；在責任資本與地球守護方面，落實ESG投資評估與風險控管，並積極發展綠能投資，支持產業低碳轉型。環境行動則從河川延伸至海洋，多年攜手荒野保護協會推動河川廢棄物調查，並擴大與國立臺灣海洋大學合作海洋保育，結合學術研究與企業志工力量，守護水域環境及生物多樣性。同時，富邦人壽15度榮獲《World Finance》（世界金融雜誌）評選為「台灣最佳壽險公司」。評審團肯定富邦人壽面對國際制度轉型與全球不確定環境，以具「未來韌性」的前瞻策略持續展現成長動能，並透過「AI Everywhere」深化數位轉型與客戶導向創新，在產品力、趨勢洞察及區域競爭優勢等面向獲得高度評價。守護的價值也延伸至社區。富邦人壽以「高齡孤獨處方箋」計畫獲《The Asset》（財資雜誌）「最佳社會責任倡議獎」，為本屆唯一獲此獎項的壽險業者。計畫自2024年起攜手中華民國老人福利推動聯盟，以「初老服務老老」及「客廳即據點」模式，培訓中高齡居民陪伴不便外出的長者。截至2026年，合作網絡已擴展至11個縣市及離島、18個社區，累計培育327位志工、服務約240位長者，將企業資源轉化為社區持續關懷長者的能力。