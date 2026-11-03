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一名人妻發現丈夫與另一名女子頻繁透過LINE視訊，還互稱「老公」、「老婆」，甚至傳送充滿性暗示的露骨對話。人妻認為兩人已逾越一般男女交往分際，提告求償100萬元，一審卻遭法院駁回，她不服提起上訴。台灣高等法院台中分院認定，兩人的互動已嚴重破壞婚姻信賴關係，即使沒有證據證明雙方見面或發生性行為，仍構成侵害配偶權，近日改判丈夫及女子須連帶賠償20萬元，全案仍可上訴。判決指出，人妻於113年間發現丈夫與另一名女子往來密切，經查看丈夫手機，發現兩人透過LINE頻繁聯繫，不僅互稱「老公」、「老婆」，對話內容更涉及明顯性暗示。其中，女子曾傳訊息表示：「讓你叫得好大聲，又好好聽」、「聽你叫聲好舒服」；丈夫則回覆：「妳也是啊！老公聽了好興奮哦」、「老婆，今天噴好多水喔喔」等露骨內容，兩人還有多次視訊聯繫。人妻認為丈夫與女子的關係早已超出普通朋友範圍，讓她承受極大精神痛苦，因而提出離婚訴訟，並向兩人求償100萬元。丈夫與女子則否認有不正常男女關係。丈夫辯稱，妻子是以暴力、脅迫方式搶奪手機，才取得LINE對話紀錄，屬於非法取得的證據，不應採用；至於兩人互稱「老公」、「老婆」，只是網路遊戲中的暱稱，露骨對話也是在討論線上遊戲打怪時的音效及遊戲情節，並非現實中的性暗示。女子則表示，她與丈夫是透過網路認識，兩人從未見過面，對話內容都是在討論線上遊戲，自己也曾提醒丈夫不要把遊戲中的稱呼帶到現實生活，且沒有發生性行為，認為不構成侵害配偶權。地院一審採信被告部分說法，駁回人妻求償請求。人妻不服，認為兩人對話內容已明顯逾越正常交往界線，因而上訴。台中高分院審理認為，丈夫雖主張妻子未經同意翻閱手機取得對話紀錄，但沒有提出證據證明妻子曾以暴力或脅迫等重大違法方式取得資料。考量婚姻不正常往來通常具有隱密性，受害配偶蒐證不易，加上對話內容涉及強烈性暗示，妻子為保護自身配偶身分法益而蒐證，對丈夫隱私權的侵害程度尚屬輕微，因此認定LINE對話紀錄可以作為判決證據。法官進一步指出，兩人不僅互稱「老公」、「老婆」，還有涉及性行為的挑逗性言詞，依一般社會觀念，顯然已超過普通男女朋友的交往尺度。即使兩人辯稱只是一起玩線上遊戲，且從未見面或發生性行為，但從對話內容來看，這些露骨言詞與遊戲情節並無明顯關聯，難以採信。法官認為，第三人若與有配偶者發展逾越一般社交範圍的親密互動，已達破壞夫妻共同生活信賴基礎的程度，即使沒有實際發生性行為，也可能構成侵害配偶權。丈夫與女子的互動已嚴重影響人妻的婚姻生活，依法應共同負起賠償責任。另考量雙方身分、經濟及財產狀況，認定精神慰撫金以20萬元較為適當。台中高分院因此撤銷一審部分判決，改判丈夫與女子應連帶賠償人妻20萬元。