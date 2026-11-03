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34歲旅日投手宋家豪今（3）日無預警離開效力11年的日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊，消息震驚各界。宋家豪的老婆在社群平台發布長文，回顧夫妻倆長達11年的旅日歲月，透露宋家豪當年為了拚上支配下選手，天還沒亮就摸黑出門苦練，直言「我看過凌晨的仙台」。如今結束長達人生三分之一的仙台生活，宋家豪老婆感性表示，心中充滿不捨，但會帶著樂天球團與仙台給予的愛，勇敢邁向下一站。宋家豪的老婆回憶，11年前宋家豪獨自一人踏上仙台這片陌生土地，「從連最基本的五十音都不會，一切都是全新的開始。沒有家人的陪伴、沒有熟悉的語言，只有一顆一定要成功的決心，就這樣獨自到日本闖蕩。」她坦言，在無數個孤單寂寞的異地生活裡，不知道宋家豪是怎麼撐下來的，「不只是要面對更高強度的訓練和比賽，而是一切從零開始的不安。」「但是，他做到了，他做到的不只是撐下去，而是把這條路走成了我們從未想過的高度與長度。」宋家豪愛妻指出，宋家豪創下台灣第一位日職百中繼、台灣投手日職最高單季中繼成功紀錄，以及台灣後援投手登板次數最多等多項里程碑。她更透露，過去聊到NBA已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的名言「你看過凌晨四點的洛杉磯嗎？」宋家豪曾回答，「我看過凌晨的仙台，因為我告訴自己一定要升支配下，有一段時間我凌晨天還沒亮就起來訓練了。」文中也分享了宋家豪升格支配下的那一刻，「在旅日第二年那天我正在上班，他突然打電話給我，電話那頭傳來『我做到了！我升支配下了』，其實我好想哭，但是因為在上班只能強忍著，那時候真想抱著他跟他說『我就知道你一定可以』。」她笑稱，球隊這11年來真的把宋家豪當成寶貝呵護，生活瑣事都被大家保護得很好。談到對樂天球團的感激，宋家豪老婆透露，2022年宋家豪母親因病過世，因疫情與人在國外，沒能見到最後一面；2024年球隊特別暗中策劃，邀請宋家豪父親人生第一次出國來到仙台，親眼見證孩子站在一軍投手丘上。「『樂天』不只是他人生中的伯樂，給予他到國外打拚的機會，而是真心地對待一位選手以及他的家人，我們常說『沒有樂天，就沒有現在的我們』。」「再見了我們人生的三分之一。」宋家豪愛妻感性表示，仙台是他們的第二個家鄉，如今命運將他們帶到另一座城市，心中滿是不捨，「我們會帶著在樂天、在仙台得到的滿滿的愛，前往下一站，繼續努力。」