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小水滴組「海上洋流」 林俊憲：民間創意、力量遠超乎想像

挺「海上洋流」 林俊憲：戒慎恐懼不代表限制想像力

台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」壓軸場在士林、北投舉行，有小水滴自發性串聯，在地方群組發起「包船挺進關渡碼頭」活動，準備從水路迎接，掀起另一波「海上洋流」，卻有人擔心是否會有反效果。對此被網友稱為戒慎恐懼協會會長的立委林俊憲表示，戒慎恐懼不代表限制想像力，更不代表支持者只能用既定的方式參與，只要活動正向、不妨礙公共秩序與社會善良風俗，大家在活動中保持謹慎、多想一步，「都支持大家發揮創意」。對於有支持者擔心「海上洋流」有反效果，林俊憲表示，大家的擔心他都理解，會長知道大家有多希望這場選戰能夠勝利，他也一樣。但自己常說，民間的創意與力量，遠遠超乎想像。洋流能走到今天，不只是個人或民進黨的努力，更重要的是各地小水滴自發的創意、熱情與行動力。林俊憲表示，台灣四面環海，卻有很多人並不親海洋。自己以前在美國密蘇里讀書，當地位於美國中部，要到海邊並不容易。平常接待外國朋友，也常聽到他們羨慕台灣人，能夠如此方便地親近山海。林俊憲說，這是台灣得天獨厚的條件，如果能將這份優勢融入生活，甚至運用在選戰中，讓大家發揮創意，認為是一件很有意思的事。所以看到有人點名會長，希望他針對這個活動有所回應，想表達的是，「戒慎恐懼不代表限制想像力，更不代表支持者只能用既定的方式參與」。林俊憲認為，只要活動正向、不妨礙公共秩序與社會善良風俗，大家在活動中保持謹慎、多想一步，都支持大家發揮創意。當然，也要遵守選罷法相關規定，注意自身與他人的安全。最後林俊憲說，而且相信這些自發包船、準備從水路迎接沈伯洋的小水滴，都是最希望沈伯洋勝選的一群人，大家有熱情，也有責任感，一定能讓活動順利圓滿，「最後一段路，大家一起戒慎恐懼，把這股洋流穩穩地帶向勝利！ 」