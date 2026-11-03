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頭戴暴跌K線圖、手拿韭菜 股民萬聖節創意自嘲

「A股比鬼可怕一萬倍」 網友苦笑：每天都在過萬聖節

中國股市蒸發3.5兆美元 科技股跌勢最慘烈

北京急出手救市 股民卻嘆「韭菜已經沒信心」

中國股市近期持續重挫，讓不少年輕投資人損失慘重，甚至成為今年萬聖節最令人「恐懼」的裝扮主題。中國多地年輕人發揮創意，將股市暴跌的K線圖、股票交易軟體畫面製成萬聖節服裝，還有人手持一把韭菜，自嘲是被市場反覆收割的散戶。相關照片在社群平台瘋傳，網友紛紛苦笑表示：「自從玩了A股，萬聖節的鬼看著都慈眉善目！」綜合彭博社等外媒及中國媒體報導，隨著中國股市自今年5月高點大幅回落，市場市值截至10月底已蒸發約3.5兆美元（約新台幣112兆元），科技股跌勢尤其慘烈。滬深300指數（CSI 300）也跌入熊市，讓不少投資人對後市感到悲觀。今年萬聖節期間，中國多座城市的年輕人將股市虧損變成變裝靈感，相關裝扮在網路上引發熱議。在中國科技重鎮杭州，一名女子穿著印有上證綜合指數暴跌K線圖的服裝，手裡還拿著一把韭菜，象徵在股市中反覆遭到「收割」的散戶。在深圳，則有人將紙箱套在頭上，上面畫著深圳綜合指數及科技股指數大幅下跌的走勢圖。另一名男子更將中國知名股票交易軟體「同花順」惡搞成「同花逆」，頭戴畫有下跌K線圖的紙箱，並舉起手機展示「遠離詐騙市場」的字樣，諷刺近期股市表現。這些裝扮與傳統的殭屍、鬼怪造型形成強烈對比，也反映出年輕投資人對股市持續下跌的無奈。除了實際變裝，許多中國股民也在社群平台分享對股市的恐懼。有網友表示：「自從玩了A股，萬聖節的鬼看著都慈眉善目！」另一人則自嘲：「萬聖節我根本不用買Cos服，穿個綠衣服寫上『我在A股』，就已經很嚇人了。」還有人直言：「看大A股市就是過萬聖節了吧，更恐怖。」甚至有投資人在週一凌晨於微博發文表示，因為太害怕新一週A股開盤，緊張到睡不著覺，「比萬聖節的鬼嚇人一萬倍」。這波萬聖節惡搞熱潮，背後反映的是中國股市近期面臨的沉重壓力。根據相關市場數據，中國股市自今年5月高點至10月底，整體市值已蒸發約3.5兆美元。其中，受到人工智慧（AI）及半導體類股賣壓影響，科創50指數在不到4個月內重挫約40%，市值縮水約4800億美元。滬深300指數10月單月跌幅達8.5%，創下逾10年來最差單月表現之一，市場信心受到明顯衝擊。除了股市下跌，中國經濟也持續面臨房地產市場低迷、消費需求疲弱及企業投資意願不足等問題，進一步加深投資人對後市的疑慮。面對股市持續走弱，中國金融監管部門11月2日與銀行、證券及基金業者召開會議，討論穩定資本市場的相關措施。據中國媒體報導，相關政策包括調降股票回購增持再貸款利率，從1.25%降至1%，並將原本的階段性安排轉為長期制度性措施，希望藉此提振市場信心。受到政策消息帶動，中國股市週一出現反彈，但部分投資人對後續效果仍抱持懷疑態度。有網友表示，政府釋出支持股市的訊號，彷彿是在告訴散戶「準備出手救市了，你們可以回來了」，但問題是「韭菜現在沒有信心」，過去一段時間已經被反覆下跌的行情嚇怕。也有人指出，A股不能每次都依賴政府救市，若缺乏企業獲利改善及實體經濟復甦，短期資金進場恐怕難以真正扭轉市場情緒。分析人士認為，官方救市措施短期內或許有助於穩定股價，但若中國經濟基本面未見明顯改善，市場信心仍難以全面恢復。