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副總統蕭美琴在2024年3月以副總統當選人的身分前往捷克參訪，遭中國間諜跟監險些釀成車禍。今年1月捷克警方逮到一名中國《光明日報》記者楊藝明並將其羈押，一度傳出他是跟監蕭美琴的中國男子，被捷克官方未證實。本月2日布拉格市法院宣判楊男無罪，檢方立刻上訴。根據路透引述捷克通訊社（CTK）報導，布拉格法院週一裁定，一名涉嫌在捷克境內從事間諜活動的中國籍男子無罪，並下令將其釋放。該名男子曾在布拉格擔任記者，於今年 1 月遭到逮捕。他被指控與捷克官員建立人脈網絡，並蒐集可能危害捷克的情報。不過，CTK 報導指出，法院審理後認定其行為並不構成犯罪。檢方已針對無罪判決及釋放處分提出上訴，全案將移交上級法院審理。報導提到，始終否認涉案的楊藝明（Yang Yiming，音譯）並未被限制出境，但其辯護律師表示，他目前暫無離境計畫。捷克媒體指出，楊男為中國共產黨所屬報社的記者，先前遭檢方以「為外國勢力從事未經授權之活動」罪名起訴。中國官方在回應一名捷克公民於 6 月在中國遭拘留一事時，曾公開要求捷方釋放該名男子。中國官方表示，該名捷克公民是因涉嫌危害國家安全罪行而在中國遭到拘留；對此，捷克外交部長馬辛卡（Petr Macinka）表示，這兩起案件並無關聯。近幾個月來，北京與布拉格當局均釋出外交關係回溫的訊號。捷克前政府因與台灣維持緊密關係，導致雙邊局勢一度高度緊張。自去年 12 月上任的現任捷克政府，一直尋求與北京建立雙邊關係。