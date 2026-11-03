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韓國演藝圈模範夫妻玄彬、孫藝真，去年雙雙拿下青龍電影獎影帝、影后，今（3）日下午再度合體，一起出席第47屆青龍電影獎手印活動，玄彬回憶當時得獎的心情，自爆緊張到心臟差點跳出來，孫藝真則開心能與老公一起得獎。夫妻倆不只一起上班，結束工作後也形影不離，下班沿途被大批粉絲包圍，孫藝真笑得合不攏嘴，開心向粉絲揮手，玄彬則緊跟在老婆身後，兩人難得一起下班的畫面，全被現場粉絲拍了下來。第47屆青龍電影獎手印活動今天在首爾龍山區CGV龍山IPARK MALL舉行，邀請去年得獎的玄彬、孫藝真、李星民、朴智賢、安普賢及金度延出席。玄彬穿著灰色條紋西裝，搭配黑色上衣，孫藝真則以深色長裙亮相，夫妻倆一起現身工作場合，連下班也同行。守候在戲院外的粉絲公開玄彬、孫藝真夫妻倆的下班路影片，孫藝真走出會場時，立刻被熱情粉絲包圍，她一看到大家便露出燦爛笑容，開心舉起雙手揮舞，還不時轉頭向不同方向的粉絲打招呼、收禮物，笑得相當開心。玄彬則跟在老婆身後，手裡拿著物品，沿途也停下腳步與現場人員互動，兩人形影不離也成了粉絲爭相拍攝的畫面。玄彬去年憑藉電影《哈爾濱》奪下青龍最佳男主角獎，孫藝真則以朴贊郁執導的《徵人啟弒》拿下最佳女主角獎，夫妻倆去年一起抱走影帝、影后獎座，這份榮耀至今仍讓兩人難以忘懷。玄彬透露，剛剛待在休息室時，突然意識到距離得獎已經過了1年，當時的畫面又一幕幕浮現在腦海中，讓他再次感受到那份興奮與喜悅。被問到如果能對去年的自己說一句話，會想說什麼？他先笑著表示：「今天倒是不緊張了。」接著自爆當時緊張到不行，「那時候真的覺得心臟快要從胸口跳出來了，我還一直努力想把它塞回去。」逗得現場笑聲不斷。比起老公玄彬的緊張，孫藝真則分享自己出道以來的心願，她透露剛踏入演藝圈時，曾經許下2個夢想，「第一個是希望以後不用再去試鏡，第二個是希望自己一定要拿一次青龍電影獎最佳女主角獎。」後來她在2007年如願封后，沒想到相隔近20年的2025年，竟然還有機會再次拿下同一座獎項，讓她至今仍覺得不可思議，甚至開玩笑說：「真的像在作夢一樣，也讓我覺得，原來這次花了更長的時間啊。」但最讓孫藝真開心的，莫過於這次不是自己一個人得獎，而是老公玄彬也一起站上領獎台，她表示：「這次能和老公一起得獎，真的讓我感到非常榮幸，甚至會想，以後還有可能再發生這種事嗎？我們家真的是有大喜事了！」雖然已經2度封后，但孫藝真對獎座的渴望可沒因此減少，反而愈拿愈想拿，她坦言，還沒得獎之前，總覺得能不能獲獎多少得靠點運氣，但真正拿到獎之後，卻會開始期待下一次得獎的機會，還當場許下新願望：「我不想再等20年才得獎，希望下次可以更快一點拿到獎。」也表示未來會繼續努力拍出更多好電影。