「全台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳出道近半個世紀，已經滿70歲的她，依然從事最愛的演藝工作，近日陳美鳳在臉書分享一張出席活動的照片，她以45度角入鏡，大秀事業線，令人驚奇的是陳美鳳膚況光滑，擺出少女POSE一點也不違和，讓網友傻眼直呼：「我懷疑她不是地球人！」
陳美鳳45度角露事業線 網友：怎麼可能70歲
陳美鳳日前出席醫美活動，事後在臉書放上一系列照片，其中一張鏡頭由上往下拍攝，陳美鳳長直髮垂肩，化上脂粉，穿一件銀色亮片兩截式洋裝，大V字剪裁露出狹長深溝，她做出少女微墊腳的姿勢，集俏皮與性感於一身。
有網友把陳美鳳該張照片放上社群平台，口氣訝異地寫下「到底誰可以70歲長這樣啦？我懷疑她不是地球人」，引來大批網友回應「那天我有去！美鳳姐是真的年輕」、「別唬人喔！這容貌這皮膚這身材怎麼可能70，直觀上應是40-42」、「無論如何，這身材維持就是很強」、「70+能保持這種身姿，體態已屬不易，有多少70+能如此，花自己的錢讓自己變美變漂亮是自己的本事！」
不節食、出門帶熱薑湯 陳美鳳凍齡術大公開
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等侵入性手術，只做小醫美，她也曾經公開分享「愛自己、把自己狀態顧好沒什麼不好」，鼓勵大家在能力範圍內活得自信漂亮。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書
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陳美鳳日前出席醫美活動，事後在臉書放上一系列照片，其中一張鏡頭由上往下拍攝，陳美鳳長直髮垂肩，化上脂粉，穿一件銀色亮片兩截式洋裝，大V字剪裁露出狹長深溝，她做出少女微墊腳的姿勢，集俏皮與性感於一身。
有網友把陳美鳳該張照片放上社群平台，口氣訝異地寫下「到底誰可以70歲長這樣啦？我懷疑她不是地球人」，引來大批網友回應「那天我有去！美鳳姐是真的年輕」、「別唬人喔！這容貌這皮膚這身材怎麼可能70，直觀上應是40-42」、「無論如何，這身材維持就是很強」、「70+能保持這種身姿，體態已屬不易，有多少70+能如此，花自己的錢讓自己變美變漂亮是自己的本事！」
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等侵入性手術，只做小醫美，她也曾經公開分享「愛自己、把自己狀態顧好沒什麼不好」，鼓勵大家在能力範圍內活得自信漂亮。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書