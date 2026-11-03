我是廣告 請繼續往下閱讀

馬偕紀念醫院與三軍總醫院共同成立「台灣醫⁺加速器」，結合工研院產業服務中心推動，2日在台北馬偕舉行首屆團隊決選暨頒獎典禮，14組團隊提出醫療決策、護理減負及健康監測等方案，由「心電智醫」與「神瑞人工智慧」分別奪得兩組冠軍。本屆採「孵化育成」與「新創加速」雙軌遴選及輔導機制，各有7組團隊參與，串聯院內研發與外部新創，透過臨床專業及產業資源，協助團隊規劃技術驗證與產品發展方向。孵化育成組冠軍為三軍總醫院「心電智醫」，以AI輔助心電圖分析判讀，盼提升疾病辨識效率及臨床決策品質。馬偕數位醫學部「骨齡AI輔助判讀系統」與三總「尿管化療連接裝置」並列亞軍，前者具真實病例影像比對功能，已累積逾1500人次臨床使用經驗；後者透過專用連接裝置，降低醫護人員接觸化療藥物的風險。新創加速組由「神瑞人工智慧」奪冠，其多模態預防醫學篩檢平台結合低劑量胸部電腦斷層影像與AI，評估肺部、心血管及骨質等健康風險，拓展預防醫學應用。亞軍「FUTUREMED PreCancer新興未來」運用液態切片技術，探索癌症超早期篩檢；季軍三總數位醫療中心則以胸部X光結合AI，發展非侵入性肺功能篩檢及決策輔助應用。該中心團隊另具取得3張衛福部食藥署軟體醫材許可證的相關開發實績。馬偕總院副院長洪大川表示，加速器以資源整合、技術突破與臨床轉譯，以及專利布局與產業化為目標，期盼創新成果逐步融入臨床實務。三總副院長吳家兆指出，兩院結合臨床服務量能與專業資源，可透過跨院合作，推進技術驗證及應用。馬偕總院副院長陳裕仁表示，得獎只是創業起點，從構想走向臨床與商業發展，仍需產官學研投入，並由平台整合專業及合作網絡，協助團隊持續精進。工研院指出，醫療創新除了技術突破，更須回應照護現場與醫院管理需求。平台將結合兩院臨床經驗，以及工研院的產業鏈結、商品化輔導資源，協助團隊釐清需求、媒合合作夥伴，未來也將邀請更多醫療機構加入，擴大公私立醫療體系合作。