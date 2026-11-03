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台股今（3）日大跌1612.60點，為史上第7大單日慘跌，終場收在43307.54點，跌幅3.59%，外資續賣超台股1073.06億元，為歷史第8大賣超金額。金管會再度出面信心喊話，韓國股市跌更重3.78%，並重申台股基本面，包括台股本益比26.68倍，現金殖利率1.54%，上市櫃公司今（2026）年截至9月底營收年成長38.21%，續關注近期股市波動及國際金融市場變化。金管會指出，近日受到國際股市影響，市場關注美國大型科技公司財報，加以國際地緣政治情勢不確定性，導致台股波動較大，不過，韓國股市跌3.78%比台股更重，上海股市也跌1.39%，新加坡股市跌0.59%，香港股市則漲0.37%，日本休市。金管會也將持續關注近期股市波動情形，並已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。金管會也再次端出台股基本面喊話，今年截至9月底本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，加計股票股利為1.58%，上市櫃公司今年截至9月底累計營收約49.89兆元，較去年同期成長38.21%。截至今年11月2日，信用交易的整戶擔保維持率為173.62%，整體市場借券賣出占市場成交值比率為4.20%。