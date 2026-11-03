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台北市抽驗50件蔬果！18件農藥殘留不合格

▲香菜也是常見農藥超標的蔬菜。（圖／台北市衛生局）

違規產品要求下架！衛生局：最高可罰2億

▲台北市衛生局今（3）日公布2026年8月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，芥藍也有3件農藥超標。（圖／台北市衛生局）

高風險蔬果列入監測！衛生局籲保留交易憑證

台北市衛生局今（3）日公布2026年8月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，總計抽驗50件產品，其中18件檢驗不符合規定，不合格率達36％。違規品項以白蘿蔔最多，共有6件，其次為芥藍、香菜各3件，青江菜則有2件，另外九層塔、小白菜、辣椒及甜椒也都被驗出農藥殘留超標，不符規定產品，衛生局也命抽驗地點下架不得販售。台北市衛生局表示，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，定期前往市場、蔬果零售業者、超市、賣場及餐飲店等處抽驗蔬果，檢測農藥殘留情形。2026年8月共抽驗50件蔬果產品，其中18件不符合「農藥殘留容許量標準」，不合格率達36％，各產品檢出1至4項農藥殘留不符規定。此次違規品項包括：針對抽驗不合格產品，台北市衛生局已要求抽驗地點下架、不得販售，並依產品來源分別移請相關單位處理。若來源屬外縣市，已移請所在地衛生局處辦；若來源為台北市，經調查確認違規屬實，將依《食品安全衛生管理法》相關規定裁處。此外，衛生局也通知台北農產運銷股份有限公司，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天。若第1次違規，將列案加強抽驗；第2次違規，停止供應1個月；第3次違規，則廢止該供應人供應不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨。台北市衛生局指出，殘留農藥含量超過安全容許量，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款，可依同法第44條第1項第2款，處責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若業者無法交代產品來源，則可依同法第47條，處販售業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。衛生局說明，高風險農產品是由衛生福利部食品藥物管理署，依據歷年後市場監測結果，以及農業部等單位提報的源頭抽驗成果，篩選出違規風險較高的農產品品項，再納入隔年度例行性監測計畫，擴大抽驗規模，將不合格產品移出產銷鏈，降低食安風險。台北市衛生局也提醒，市面抽驗屬於終端管理，若要有效減少蔬果農藥殘留問題，仍須從源頭田間監測及產地農民正確施用農藥著手。販售業者採購蔬果時，應要求賣方提供完整交易憑證並妥善保存，也可拍照留存產品外箱上的廠商名稱、供應代號等來源資訊，以利日後追查不合格產品來源。