我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體大廠華邦電今（3）日公布2026年第三季財報，受惠記憶體價格上揚及產品組合改善，單季歸屬母公司業主淨利達354.22億元，季增45.7%、年增約11倍，每股稅後盈餘（EPS）7.58元，前三季累計EPS達15.32元。華邦電董事會同步通過731.63億元資本支出案，將用於擴建南科高雄園區12吋晶圓廠及購置生產設備，新廠預計2029年下半年開始小量出貨，2030年完全開出產能。華邦電第三季合併營收823.31億元，季增37.6%、年增278.2%；營業毛利581.01億元，季增46.6%，毛利率達70.6%，較第二季增加4.4個百分點。營業淨利437.84億元，季增51.1%，營業利益率達53.2%，顯示記憶體價格上漲及產品組合改善，帶動獲利能力明顯提升。累計今年前三季，華邦電合併營收達1804.27億元，年增187.39%；歸屬母公司業主淨利698.53億元，基本每股盈餘（EPS）為15.32元，獲利表現較去年同期大幅成長。除了財報表現亮眼，華邦電也加碼高雄擴廠投資。董事會通過731.63億元資本支出預算，主要用於南科高雄園區12吋晶圓廠Module B擴建，涵蓋廠房土建工程、機電設施及部分長交期生產設備採購。華邦電總經理陳沛銘表示，Module B設計已大致完成，規劃採用16奈米製程，月產能預估約5萬至6萬片。若以高雄廠Module A今年底預計達到的每月2.4萬片產能計算，Module B規劃產能約為2至2.5倍。現有Module A方面，第三季月產能約1.6萬片，預計今年底提升至2.4萬片，2027年至2028年則預計維持每月2.4萬片。公司表示，部分產能已預留給簽訂長期供貨合約（LTA）的客戶，並與策略客戶洽談長期合作，以因應未來記憶體需求。展望後市，華邦電指出，AI伺服器、網通及車用電子等應用仍提供記憶體需求支撐，不過第四季部分PC及消費性電子市場在前三季提前備貨後，拉貨動能開始調整，非AI相關需求相對疲弱，預期第四季營運仍有成長機會，但成長力道可能不如第三季。整體來說，華邦電看好記憶體市場後續需求，並預期部分高容量NOR Flash及客製化記憶體產品供需偏緊情況將延續至2027年。