我是廣告 請繼續往下閱讀

西班牙足壇爆發震驚全球的奪命意外！西班牙乙級足球聯賽（西乙）特內里費隊（CD Tenerife）當家前鋒德米格爾（Jesús de Miguel），於週一迎戰FC安道爾（FC Andorra）的比賽補時階段與對方門將發生劇烈衝撞導致頭部與胸部重傷，儘管送醫後一度維持生命跡象，但病情於週二上午急速惡化，球團隨後沉痛證實德米格爾已不幸離世，享年僅30歲。突如其來的噩耗震撼全歐，皇馬巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）、安道爾球團共同擁有人皮克（Gerard Piqué）與西甲主席特巴斯（Javier Tebas）皆在第一時間發聲致哀。這起悲劇發生於週一特內里費主場迎戰FC安道爾之戰，當時比賽進行到下半場傷停補時第7分鐘，雙方戰成2：2平手。安道爾門將奧沃諾（Jesús Owono）衝出禁區試圖清球，卻在高速推進下以膝蓋猛烈撞擊德米格爾的頭部與胸部；德米格爾隨即倒地不起、失去意識，醫療團隊立刻衝入場內展開長達數分鐘的緊急搶救，場上球員見狀全都情緒失控，多名特內里費隊友甚至當場掩面痛哭。裁判隨後直接出示紅牌將奧沃諾罰下，並果斷宣布比賽提前腰斬中止。根據《馬卡報》等西班牙媒體報導，德米格爾在救護車前往醫院途中一度失去生命徵象、發生心跳驟停，經隨車醫護人員全力CPR電擊急救後才勉強恢復心跳；週一晚間院方雖評估狀況「嚴重但穩定」，然而週二清晨病情急轉直下，最終於當地時間上午8點宣告傷重不治。德米格爾職業生涯起步於雷加利斯青訓，長年穿梭於西班牙中下層聯賽，憑藉不懈努力逐步向上攀升；他在2023年加盟卡斯特利翁（CD Castellón），單季狂轟16球率隊強勢升上西乙，並於2025年以三年合約轉投特內里費，累計在29場聯賽中攻入11球，是隊上極為依賴的禁區進攻核心。球團在官方訃告中悲痛表示：「我們滿懷悲傷與難以置信的心情宣布這項噩耗，任何安慰的話語都無法減輕我們排山倒海的痛苦，球團全力支持他的家人並給予最深切的哀悼。」對手安道爾球團亦發表聲明致歉致哀，球團共同擁有者皮克更痛心發文：「我發自靈魂地感到遺憾與哀痛，安息吧，赫蘇斯。」法國巨星姆巴佩也在社群寫下：「無比悲痛，難以言喻。」德米格爾逝世後留下了年僅1歲的女兒卡拉（Carla），這起殘酷的球場意外，為西班牙足壇留下了無法抹平的巨大傷痛。