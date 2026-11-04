台北車站站前「台北凱撒大飯店」三合一都更案日前公開展覽，由建築大師李祖原操刀的 52 層摩天樓外觀曝光後，頂部「屋頂開花」造型在社群被酸醜。不過翻開官方事業計畫書，這項引發美學熱議的特殊造型，背後竟藏著綠能光電，以及極為罕見的「國安防窺」兩大特殊設計考量。

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🟡頂部開花引發社群論戰，計畫書揭為設太陽能

隨著台北車站站前凱撒飯店 52 層都更案書圖正式公開展覽，由台北 101 建築大師李祖原操刀的 3D 全彩模擬圖迅速在 Threads 與 PTT 引爆瘋傳。大樓頂部向外擴張的傘狀圓盤造型，遭不少網友毒舌酸「像插了花瓶」、「放過台北天際線」，掀起兩極美學論戰。

然而，官方事業計畫書中特別針對屋頂造型揭密。報告指出，屋頂開花造型主要是「因應太陽能板設置面積需求而發展」，透過花瓣式語彙整合洗窗機、太陽能光電板等設備，在滿足綠能發電機能與法規條件下塑造地標天際線，並非純粹為了花俏而設計。

▲計畫書揭露頂部鋼構系統，15米花瓣結構向上延伸，用以整合洗窗機與太陽能光電設備。（圖／翻攝官方計畫書）
▲計畫書揭露頂部鋼構系統，15米花瓣結構向上延伸，用以整合洗窗機與太陽能光電設備。（圖／翻攝官方計畫書）
🟡正對總統府博愛特區，南側高牆強化國安防窺

除了綠能發電考量外，計畫書中更罕見披露一項涉及「國安維安」的敏感設計。由於該棟摩天大樓高達 250.8 公尺，向南視野正好俯瞰博愛特區與總統府等國家最高中樞，具高度制高點敏感性。

計畫書載明，大樓南向立面「基於國安及整體安全考量，採 8.5 米至 15 米高霧面膠合玻璃女兒牆設計」，藉由大幅拉高遮蔽高度、強化封閉性並減少向南開口，在滿足超高層防護與安全需求之餘兼顧立面整體性，也讓這座被酸醜的百億地標，意外增添濃厚的國安神秘色彩。

▲計畫書載明，頂樓開花是為滿足太陽能發電，南向更因國安考量設置最高15米霧面玻璃防窺。（圖／翻攝官方計畫書）
▲計畫書載明，頂樓開花是為滿足太陽能發電，南向更因國安考量設置最高15米霧面玻璃防窺。（圖／翻攝官方計畫書）
全案都市更新事業計畫書圖公開展覽自即日起至 11 月 9 日止，相關詳細書圖與審議期程可至[臺北市都市更新處官網]查詢。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...