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▲ 「豪享自助餐廳」台北國際旅展平日午晚餐券買十送二，下殺83折起。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲義大皇家酒店–戶外戲水池，滑水道親子同樂的戲水天堂。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大天悅飯店–童趣樂花園，孩童跑、跳、動好好放電空間。（圖／義大天悅飯店提供）

一年一度的「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日至9日在台北南港展覽館盛大登場，展覽還沒開始，優惠已經先開搶。高雄萬豪酒店今年祭出超值優惠，全館住宿券最低下殺29折起，餐飲券優惠8折起；飯店同步於即日起至11月9日搶先開設線上旅展。義大皇家酒店與義大天悅飯店瞄準年底旅遊、聚餐及明年度國旅需求，自即日起至15日搶先推出線上旅展，從住宿券免費升等、週六入住免加價，到自助餐券買6送2及買3送1等優惠，一次給好給滿。針對住宿需求，高雄萬豪酒店推出多款極具競爭力的超值住宿券，包含原價「萬豪雙人行」特價5,500元，下殺29折；「超豪氣雙人行」與「萬豪闔家歡」均特價7,700元。若想享受極致奢華，限量發售的「萬豪臻選天倫」特價18,888元，即可入住家庭套房1晚並享有4位行政酒廊禮遇。高雄萬豪酒店餐飲同步祭出旅展超值方案，豪享自助餐推出「買十送二」套券優惠，平日午餐12張旅展價10,450元，平日晚餐12張優惠價14,080元，另有「買二十送五」方案，折扣下殺8折；京享蔬食百匯餐廳則推出平日及假日餐券「買十送二」，並加贈500元餐飲禮券1張。此外還推出餐飲禮券「滿千贈百」，全館10間餐廳皆適用。義大皇家酒店與義大天悅飯店今年同步推出ITF限定住宿券，除了單筆購買10張再送1張外，還把「免費升等房型」及「加贈早餐」直接放進優惠裡。義大皇家酒店推出山景客房住宿券，每張4,399元包含兩客成人早餐，因應本次台灣國際旅展檔期，購買住宿券即可免費升等成兩中床的雅緻家庭房房型，並加贈12歲以下兒童早餐2客或成人早餐1客。義大天悅飯店則推出包含兩客成人早餐的菁英雅緻客房住宿券，每張3,288元，旅展期間購買即可免費升等至今年全新完工的菁英雅緻家庭房，並加贈12歲以下兒童早餐2客或成人早餐1客。旅展不只有住宿可以搶便宜，對喜歡聚餐、大啖自助餐的饕客來說，餐券往往是「買到賺到」的熱門商品。其中義大皇家酒店星亞自助餐廳特別推出「買6送2」旅展限定優惠，每組8張餐券售價6,666元，平假日使用皆不加價。此外，飯店也推出「一券三饗雙人套餐券」，每張2,588元，可任選飯店包含皇樓中餐廳、義大利餐廳及柳町日本料理在內的三家主題餐廳雙人套餐。如果想用更輕鬆的價格安排聚餐，不妨考慮義大天悅飯店，飯店內提供多元的餐飲選擇，旅展期間飯店推出多款餐券選擇，包含針對下午茶推出的假日自助下午茶券，主打假日午晚餐的假日自助午晚餐券，還有天悅咖啡廳精心準備的饗悅西式套餐券，此次旅展加碼推出買3送1優惠。