一款遊戲，玩家每天的任務是走路、搬貨、送包裹，甚至連爬山、過河都可能摔倒，為什麼還能被許多人奉為神作？由日本知名遊戲製作人小島秀夫打造的《死亡擱淺》（DEATH STRANDING），自2019年推出以來，就因為獨特玩法引發兩極評價，有人戲稱它是「外送員模擬器」，也有人認為它重新定義了遊戲的可能性。如今《死亡擱淺》不僅推出續作，更確定將於2027年推出 Disney+ 動畫影集《死亡擱淺：孤立無援》，究竟這款看似無聊的送貨遊戲，到底好玩在哪裡？為什麼能讓全球玩家如此著迷？
《死亡擱淺》到底在玩什麼？末日世界化身送貨員
《死亡擱淺》於2019年11月8日推出，由小島秀夫成立的 KOJIMA PRODUCTIONS 開發，遊戲以末日後的美國為舞台，設定在一場名為「死亡擱淺」的神秘災難之後，生者與死者的世界產生異常連結，來自另一個世界的神秘生物「BT」開始出沒，加上會加速物品老化的「時間雨」，讓人類文明幾乎崩潰。
倖存者被迫躲進地下設施，城市之間失去聯繫，人與人逐漸變得孤立。為了讓美國重新建立連結，主角「山姆」必須背著大量貨物，穿越荒野、雪山、河流等危險地形，將物資送往各個孤立據點，同時透過「開羅爾網路」重新串聯人類社會。不過，《死亡擱淺》最特別的地方，就是連「走路」都不是一件簡單的事情。
《死亡擱淺》玩法超特殊！走路會跌倒、送貨還要看天氣
一般動作遊戲通常強調戰鬥、探索與打倒敵人，但《死亡擱淺》卻把最基本的移動過程，變成整款遊戲的重要挑戰。玩家必須考慮背包重量、貨物擺放位置、身體平衡與地形坡度，背得太重可能走不穩，遇到陡坡或河流也可能摔倒，導致辛苦運送的貨物受損。甚至鞋子也會磨損，必須隨時注意裝備狀態。
除了複雜地形，玩家還要面對時間雨、敵對人類與神秘生物BT的威脅。因此，每次送貨前都要仔細規劃路線，準備梯子、攀爬繩索等工具，後期更能利用載具、道路與其他建築設施提高運送效率。看似單調的送貨任務，實際上卻融合了路線規劃、資源管理、冒險探索與生存挑戰。尤其當玩家背著沉重貨物，好不容易翻過高山、跨越河流，終於抵達目的地時，所帶來的成就感，也成為遊戲獨特魅力之一。
《死亡擱淺》為何被封神？陌生玩家蓋橋、修路互相幫忙
《死亡擱淺》最受到推崇的設計，就是小島秀夫打造的「社交連結系統」，讓原本孤獨的單人冒險，也能感受到其他玩家的存在。遊戲採用特殊的非同步連線機制，玩家雖然不會像一般多人連線遊戲一樣，直接看到其他人一起冒險，卻可能在旅途中發現其他玩家留下的梯子、繩索、橋梁與道路。
例如，當玩家辛苦爬上一座陡峭山壁，可能發現有人已經架好繩索；原本難以跨越的河流，也可能因為陌生玩家搭建的橋梁而變得容易通行。更有趣的是，玩家不僅能使用其他人的設施，也能替實用的建築按讚、留下鼓勵，甚至主動捐贈資源，協助其他玩家完成道路建設。
這套系統讓玩家不需要真正見面，也能透過彼此留下的工具感受到善意。原本只是獨自送貨的遊戲，逐漸變成無數陌生人互相幫助的共同冒險。而這正好呼應《死亡擱淺》最重要的故事主題：在一個人與人失去聯繫的世界裡，重新建立連結，或許比打敗敵人更加重要。
《死亡擱淺》世界觀超燒腦！BT、時間雨、BB是什麼？
除了玩法獨特，《死亡擱淺》充滿神祕色彩的世界觀，也是吸引玩家的重要原因。遊戲中的「BT」是與冥灘相關的神秘存在，平時不容易被一般人察覺，一旦遭遇便可能陷入危險。而「冥灘」（Beach）則是與生死界線有關的特殊空間，也是整個故事最重要的謎團之一。另一個特殊設定是「時間雨」（Timefall），這種雨水會讓接觸到的物體加速經歷時間變化，例如植物迅速生長、枯萎，貨物容器也可能因此劣化，讓原本單純的運送任務充滿變數。
至於遊戲中最具代表性的角色之一，就是被裝在特殊容器內的嬰兒「BB」（Bridge Baby）。山姆能透過 BB 與特殊感測裝置的連結，察覺附近 BT 的存在，因此玩家經常能看到他帶著 BB 穿越危險地帶。從死亡擱淺現象、冥灘、BT 到 BB，遊戲將科幻、超自然與生死哲學融合在一起，並透過劇情逐步揭開謎團。小島秀夫也藉由這些設定，探討死亡、孤獨、親情，以及人類為何渴望與他人建立關係。
《死亡擱淺》全球玩家突破2000萬！續作、動畫接連登場
根據 KOJIMA PRODUCTIONS 公布的數據，《死亡擱淺》首作在PlayStation、PC、Xbox、iOS 及 Amazon Luna 等平台的累計玩家數已突破2000萬人，展現作品的長期影響力。系列續作《死亡擱淺2：冥灘之上》故事延續山姆的冒險，這次將舞台拓展至澳洲，除了面對全新敵人與自然災害，更進一步追問「我們真的應該建立連結嗎？」
《死亡擱淺》也將跨足動畫領域，由小島秀夫監製的《死亡擱淺：孤立無援》預計2027年於Disney+獨家上線，透過全新原創故事，描繪遊戲世界中不同人物的命運。《死亡擱淺》之所以被部分玩家奉為神作，或許正是因為它證明了一件事：遊戲不一定需要不斷戰鬥、擊敗敵人，也能透過最簡單的行走、送貨與人際連結，帶給玩家難以取代的感動。
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《死亡擱淺》於2019年11月8日推出，由小島秀夫成立的 KOJIMA PRODUCTIONS 開發，遊戲以末日後的美國為舞台，設定在一場名為「死亡擱淺」的神秘災難之後，生者與死者的世界產生異常連結，來自另一個世界的神秘生物「BT」開始出沒，加上會加速物品老化的「時間雨」，讓人類文明幾乎崩潰。
倖存者被迫躲進地下設施，城市之間失去聯繫，人與人逐漸變得孤立。為了讓美國重新建立連結，主角「山姆」必須背著大量貨物，穿越荒野、雪山、河流等危險地形，將物資送往各個孤立據點，同時透過「開羅爾網路」重新串聯人類社會。不過，《死亡擱淺》最特別的地方，就是連「走路」都不是一件簡單的事情。
一般動作遊戲通常強調戰鬥、探索與打倒敵人，但《死亡擱淺》卻把最基本的移動過程，變成整款遊戲的重要挑戰。玩家必須考慮背包重量、貨物擺放位置、身體平衡與地形坡度，背得太重可能走不穩，遇到陡坡或河流也可能摔倒，導致辛苦運送的貨物受損。甚至鞋子也會磨損，必須隨時注意裝備狀態。
除了複雜地形，玩家還要面對時間雨、敵對人類與神秘生物BT的威脅。因此，每次送貨前都要仔細規劃路線，準備梯子、攀爬繩索等工具，後期更能利用載具、道路與其他建築設施提高運送效率。看似單調的送貨任務，實際上卻融合了路線規劃、資源管理、冒險探索與生存挑戰。尤其當玩家背著沉重貨物，好不容易翻過高山、跨越河流，終於抵達目的地時，所帶來的成就感，也成為遊戲獨特魅力之一。
《死亡擱淺》最受到推崇的設計，就是小島秀夫打造的「社交連結系統」，讓原本孤獨的單人冒險，也能感受到其他玩家的存在。遊戲採用特殊的非同步連線機制，玩家雖然不會像一般多人連線遊戲一樣，直接看到其他人一起冒險，卻可能在旅途中發現其他玩家留下的梯子、繩索、橋梁與道路。
例如，當玩家辛苦爬上一座陡峭山壁，可能發現有人已經架好繩索；原本難以跨越的河流，也可能因為陌生玩家搭建的橋梁而變得容易通行。更有趣的是，玩家不僅能使用其他人的設施，也能替實用的建築按讚、留下鼓勵，甚至主動捐贈資源，協助其他玩家完成道路建設。
這套系統讓玩家不需要真正見面，也能透過彼此留下的工具感受到善意。原本只是獨自送貨的遊戲，逐漸變成無數陌生人互相幫助的共同冒險。而這正好呼應《死亡擱淺》最重要的故事主題：在一個人與人失去聯繫的世界裡，重新建立連結，或許比打敗敵人更加重要。
除了玩法獨特，《死亡擱淺》充滿神祕色彩的世界觀，也是吸引玩家的重要原因。遊戲中的「BT」是與冥灘相關的神秘存在，平時不容易被一般人察覺，一旦遭遇便可能陷入危險。而「冥灘」（Beach）則是與生死界線有關的特殊空間，也是整個故事最重要的謎團之一。另一個特殊設定是「時間雨」（Timefall），這種雨水會讓接觸到的物體加速經歷時間變化，例如植物迅速生長、枯萎，貨物容器也可能因此劣化，讓原本單純的運送任務充滿變數。
根據 KOJIMA PRODUCTIONS 公布的數據，《死亡擱淺》首作在PlayStation、PC、Xbox、iOS 及 Amazon Luna 等平台的累計玩家數已突破2000萬人，展現作品的長期影響力。系列續作《死亡擱淺2：冥灘之上》故事延續山姆的冒險，這次將舞台拓展至澳洲，除了面對全新敵人與自然災害，更進一步追問「我們真的應該建立連結嗎？」
《死亡擱淺》也將跨足動畫領域，由小島秀夫監製的《死亡擱淺：孤立無援》預計2027年於Disney+獨家上線，透過全新原創故事，描繪遊戲世界中不同人物的命運。《死亡擱淺》之所以被部分玩家奉為神作，或許正是因為它證明了一件事：遊戲不一定需要不斷戰鬥、擊敗敵人，也能透過最簡單的行走、送貨與人際連結，帶給玩家難以取代的感動。