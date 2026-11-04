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美國職棒大聯盟（MLB）西雅圖水手隊迎來令人意外的新任總教練！根據《美聯社》報導，水手3日正式宣布聘請36歲的坎茲勒（Jason Kanzler）執掌兵符，接替遭到解職的威爾森（Dan Wilson）。最特別的是，坎茲勒過去從未在大聯盟或小聯盟擔任過總教練，甚至曾在高中教授化學、物理，如今直接獲得大聯盟球隊重任，成為僅次於國民34歲教頭布特拉（Blake Butera）的現役第二年輕總教練。這場選帥大戲經過數輪嚴密面試，最終決選名單包括了曾率休士頓太空人征戰的前總教練艾斯帕達（Joe Espada）與坎茲勒。然而，水手棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）最終決定打破傳統常規，捨棄經驗豐富的名帥，破格延攬完全沒有執教紀錄的坎茲勒。迪波托受訪時直言，球團渴望找到一位能夠「挑戰既有僵化思維、推動組織全面革新」的領導者，坎茲勒卓越的溝通手腕、數據解析眼光與培育文化，正是水手最需要的催化劑；總經理霍蘭德（Justin Hollander）亦高度背書，認為其背景能無縫串聯球員、教練團與管理數據部門。坎茲勒的人生劇本比電影更加離奇。他在2013年以第20輪順位加盟雙城，打了3季低階小聯盟後便黯然脫下球衣，隨後轉換跑道在德州高中講台上教授化學與物理；但他對棒球的熱情從未熄滅，2019年以小聯盟打擊教練身分加入太空人農場，憑藉獨特的力學分析與科學化教學迅速竄起。2022年他破格升上太空人大聯盟教練團，親身參與了球隊的世界大賽奪冠征程；2024年更被芝加哥小熊挖角，直接擔綱球員發展部門總管（Director of Player Development），負責統整小熊全部農場系統的人才養成。雖然沒有執教比賽的調度經驗，但他同時融合了教育家、大聯盟實戰教練與農場操盤手的複合型履歷，成為水手眼中的稀世珍寶。坎茲勒接下的並非爛攤子，而是一支亟需找回靈魂的爭冠部隊。水手在2025年勇奪美聯西區冠軍，一路殺進美聯冠軍賽打到血戰G7，距離隊史首度闖入世界大賽僅差臨門一腳；然而2026年整支球隊卻遭遇毀滅性雪崩，整季只繳出76勝86敗無緣季後賽，全年得分在大聯盟倒數第3。最致命的崩盤在於主力打線集體迷航。當家捕手勞雷在2025年曾以單季60轟震撼全美，今年產量卻斷崖式暴跌至23轟，打擊率更下探至.182；加上看板球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與重砲內勒（Josh Naylor）陷入低潮，直接導致前教頭威爾森丟掉飯碗。作為全大聯盟30支球隊中唯一未曾踏上世界大賽紅土的隊伍，水手這次押寶這位36歲的「科學怪人」，就是寄望他能用深厚的球員發展底蘊，重新激發隊內核心的進攻潛能；這場顛覆傳統的瘋狂賭局，將徹底決定西雅圖能否再次叩關世界大賽的終極殿堂。