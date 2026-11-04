西雅圖水手聘請36歲坎茲勒（Jason Kanzler）擔任新任總教練，最令人驚訝的是，他過去從未在任何職業層級帶隊，卻直接接掌大聯盟兵符。不過，這種看似冒險的人事任命，在MLB其實早有先例，包括洋基教頭布恩（Aaron Boone）、守護者總教練沃特（Stephen Vogt），以及曾執掌釀酒人的康索爾（Craig Counsell），上任前都沒有職業總教練經驗。更特別的是，水手近12年3次選帥，竟然全部選擇沒有帶隊經驗的人，形成大聯盟相當罕見的用人特色。
球評直接掌紐約兵符！布恩連兩季破百勝、沃特連霸最佳教頭
2017年底紐約洋基宣布由布恩接掌兵符時，紐約媒體同樣充滿質疑。當時布恩脫下球衣後長年在ESPN轉播台擔任球評，連小聯盟助理教練都沒當過，卻得直接面對邪惡帝國的高壓更衣室；未料他上任首年狂飆100勝、次年再掃103勝，並在2024年帶領洋基重返世界大賽。
無獨有偶，守護者隊2024年找來退休僅2年、毫無總教練資歷的沃特，他靠著捕手時期積累的絕佳大局觀與高情商，執教前兩年不可思議地連續蟬聯美聯最佳總教練，證明現代棒球中，數據理解與組織溝通往往能壓過死板的帶隊年資。
然而，空降部隊並非萬靈丹。現任老虎總教練辛奇早在2009年、年僅34歲時，就曾被響尾蛇從小聯盟球員發展主管直接拔擢為大聯盟教頭；由於缺乏實戰威望與休息室人脈，辛奇當時無法獲得資深球員信服，短短執教不到兩季就吞下123敗遭到開除。儘管辛奇後來在太空人東山再起並奪得2017年世界大賽冠軍，但也狠狠敲醒各隊，空有現代數據思維，若無法在更衣室建立信任，大聯盟的殘酷競爭足以讓菜鳥教頭迅速捲鋪蓋走人。
水手近12年連推3位菜鳥 迪波托為何敢一賭再賭？
在這樣的大聯盟趨勢中，西雅圖水手顯然是走得最激進的一隊。總裁迪波托自掌舵以來，先後聘任的瑟維斯（打破21年季後賽荒）、威爾森（2025年殺進美聯冠軍賽G7）到如今的坎茲勒，清一色完全沒有任何職業總教練資歷。對迪波托而言，他尋找的從不是傳統發號施令的「權威型老將」，而是能貫徹制服組數據分析、具備高度彈性與傾聽能力的「組織協調者」。
但這套哲學在2026年賽季跌入76勝谷底後，正面臨外界質疑。威爾森僅帶隊一年多就因戰績雪崩黯然下台，證明沒有執教經驗的主帥在球隊遭遇逆境時，往往缺乏足夠的威望與應變止血能力。如今水手再次將隊史第一座世界大賽的終極夢想，押寶在36歲的「化學老師」坎茲勒身上，大聯盟歷史已證明無經驗教頭能創造奇蹟，但水手能否成為下一個打破魔咒的典範，答案將在明年例行賽揭曉。
歷年「零職業總教練經驗」空降MLB代表案例
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2017年底紐約洋基宣布由布恩接掌兵符時，紐約媒體同樣充滿質疑。當時布恩脫下球衣後長年在ESPN轉播台擔任球評，連小聯盟助理教練都沒當過，卻得直接面對邪惡帝國的高壓更衣室；未料他上任首年狂飆100勝、次年再掃103勝，並在2024年帶領洋基重返世界大賽。
無獨有偶，守護者隊2024年找來退休僅2年、毫無總教練資歷的沃特，他靠著捕手時期積累的絕佳大局觀與高情商，執教前兩年不可思議地連續蟬聯美聯最佳總教練，證明現代棒球中，數據理解與組織溝通往往能壓過死板的帶隊年資。
然而，空降部隊並非萬靈丹。現任老虎總教練辛奇早在2009年、年僅34歲時，就曾被響尾蛇從小聯盟球員發展主管直接拔擢為大聯盟教頭；由於缺乏實戰威望與休息室人脈，辛奇當時無法獲得資深球員信服，短短執教不到兩季就吞下123敗遭到開除。儘管辛奇後來在太空人東山再起並奪得2017年世界大賽冠軍，但也狠狠敲醒各隊，空有現代數據思維，若無法在更衣室建立信任，大聯盟的殘酷競爭足以讓菜鳥教頭迅速捲鋪蓋走人。
在這樣的大聯盟趨勢中，西雅圖水手顯然是走得最激進的一隊。總裁迪波托自掌舵以來，先後聘任的瑟維斯（打破21年季後賽荒）、威爾森（2025年殺進美聯冠軍賽G7）到如今的坎茲勒，清一色完全沒有任何職業總教練資歷。對迪波托而言，他尋找的從不是傳統發號施令的「權威型老將」，而是能貫徹制服組數據分析、具備高度彈性與傾聽能力的「組織協調者」。
但這套哲學在2026年賽季跌入76勝谷底後，正面臨外界質疑。威爾森僅帶隊一年多就因戰績雪崩黯然下台，證明沒有執教經驗的主帥在球隊遭遇逆境時，往往缺乏足夠的威望與應變止血能力。如今水手再次將隊史第一座世界大賽的終極夢想，押寶在36歲的「化學老師」坎茲勒身上，大聯盟歷史已證明無經驗教頭能創造奇蹟，但水手能否成為下一個打破魔咒的典範，答案將在明年例行賽揭曉。
歷年「零職業總教練經驗」空降MLB代表案例
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總教練
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首次接掌MLB
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上任前職務
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代表結果
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辛奇（A.J. Hinch）
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2009 響尾蛇
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球員發展主管
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首度執教失敗；後來率太空人奪冠
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康索爾（Craig Counsell）
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2015 釀酒人
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總經理特別助理
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長期帶隊進季後賽
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瑟維斯（Scott Servais）
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2016 水手
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球團管理職
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2022年打破季後賽荒
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布恩（Aaron Boone）
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2018 洋基
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ESPN球評
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前2季都達100勝
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沃特（Stephen Vogt）
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2024 守護者
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水手教練
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連2屆美聯最佳總教練
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威爾森（Dan Wilson）
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2024 水手
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球團特別助理
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2025年打進美聯冠軍賽
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坎茲勒（Jason Kanzler）
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2027 水手
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小熊球員發展主管
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尚未正式執教