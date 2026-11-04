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▲克里夫蘭守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）成功蟬聯美聯年度最佳總教練，成為史上少數連兩年獲獎的指揮官之一。（圖／美聯社／達志影像）

總教練 首次接掌MLB 上任前職務 代表結果 辛奇（A.J. Hinch） 2009 響尾蛇 球員發展主管 首度執教失敗；後來率太空人奪冠 康索爾（Craig Counsell） 2015 釀酒人 總經理特別助理 長期帶隊進季後賽 瑟維斯（Scott Servais） 2016 水手 球團管理職 2022年打破季後賽荒 布恩（Aaron Boone） 2018 洋基 ESPN球評 前2季都達100勝 沃特（Stephen Vogt） 2024 守護者 水手教練 連2屆美聯最佳總教練 威爾森（Dan Wilson） 2024 水手 球團特別助理 2025年打進美聯冠軍賽 坎茲勒（Jason Kanzler） 2027 水手 小熊球員發展主管 尚未正式執教

西雅圖水手聘請36歲坎茲勒（Jason Kanzler）擔任新任總教練，最令人驚訝的是，他過去從未在任何職業層級帶隊，卻直接接掌大聯盟兵符。不過，這種看似冒險的人事任命，在MLB其實早有先例，包括洋基教頭布恩（Aaron Boone）、守護者總教練沃特（Stephen Vogt），以及曾執掌釀酒人的康索爾（Craig Counsell），上任前都沒有職業總教練經驗。更特別的是，水手近12年3次選帥，竟然全部選擇沒有帶隊經驗的人，形成大聯盟相當罕見的用人特色。2017年底紐約洋基宣布由布恩接掌兵符時，紐約媒體同樣充滿質疑。當時布恩脫下球衣後長年在ESPN轉播台擔任球評，連小聯盟助理教練都沒當過，卻得直接面對邪惡帝國的高壓更衣室；未料他上任首年狂飆100勝、次年再掃103勝，並在2024年帶領洋基重返世界大賽。無獨有偶，守護者隊2024年找來退休僅2年、毫無總教練資歷的沃特，他靠著捕手時期積累的絕佳大局觀與高情商，執教前兩年不可思議地連續蟬聯美聯最佳總教練，證明現代棒球中，數據理解與組織溝通往往能壓過死板的帶隊年資。然而，空降部隊並非萬靈丹。現任老虎總教練辛奇早在2009年、年僅34歲時，就曾被響尾蛇從小聯盟球員發展主管直接拔擢為大聯盟教頭；由於缺乏實戰威望與休息室人脈，辛奇當時無法獲得資深球員信服，短短執教不到兩季就吞下123敗遭到開除。儘管辛奇後來在太空人東山再起並奪得2017年世界大賽冠軍，但也狠狠敲醒各隊，空有現代數據思維，若無法在更衣室建立信任，大聯盟的殘酷競爭足以讓菜鳥教頭迅速捲鋪蓋走人。在這樣的大聯盟趨勢中，西雅圖水手顯然是走得最激進的一隊。總裁迪波托自掌舵以來，先後聘任的瑟維斯（打破21年季後賽荒）、威爾森（2025年殺進美聯冠軍賽G7）到如今的坎茲勒，清一色完全沒有任何職業總教練資歷。對迪波托而言，他尋找的從不是傳統發號施令的「權威型老將」，而是能貫徹制服組數據分析、具備高度彈性與傾聽能力的「組織協調者」。但這套哲學在2026年賽季跌入76勝谷底後，正面臨外界質疑。威爾森僅帶隊一年多就因戰績雪崩黯然下台，證明沒有執教經驗的主帥在球隊遭遇逆境時，往往缺乏足夠的威望與應變止血能力。如今水手再次將隊史第一座世界大賽的終極夢想，押寶在36歲的「化學老師」坎茲勒身上，大聯盟歷史已證明無經驗教頭能創造奇蹟，但水手能否成為下一個打破魔咒的典範，答案將在明年例行賽揭曉。