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川普自豪「美國已經偉大」 預測共和黨守住國會

近9成選民關心生活成本 逾半認為伊朗戰爭不值得

48%選民投票為反川普 7成盼國會制衡總統

美國期中選舉週二（3日）登場，總統川普（Donald Trump）信心滿滿宣稱，美國已經重新成為全球最偉大的國家，甚至認為「讓美國再次偉大」（MAGA）的口號不再適用。然而，最新民調卻呈現截然不同的景象，近9成選民將生活成本列為投票的重要考量，約三分之二認為川普應為高物價負責。川普強調的國際地位與軍事成就，似乎難以掩蓋民眾對經濟現況的不滿。綜合《路透社》等外媒報導，川普週二接受福斯新聞（Fox News）節目《Fox & Friends》訪問時表示，美國如今已是全世界最偉大的國家，其他國家領袖也重新對美國展現尊重。川普宣稱，美國兩年前還是國際笑柄，如今卻成為全球關注的焦點，因此現在應該是「讓美國保持偉大」，而非「再次偉大」。他並列舉對伊朗的軍事行動、荷姆茲海峽海上封鎖，以及油價下跌等，作為政府施政成功的證明，同時預測共和黨將在期中選舉中保住參眾兩院控制權。不過，根據CNN彙整的民調，川普平均支持率僅約34%；CNN在10月進行的調查更顯示，其支持率只有32%，高達73%的受訪者不滿他的經濟政策表現。《路透社》與益普索（Ipsos）在選前針對1765名美國成年人進行調查，結果顯示，48%的登記選民將生活成本列為影響投票的首要議題，遠高於民主制度的26%及移民問題的13%。家庭財務狀況同樣令人擔憂。49%的受訪者表示，自川普2025年1月重返白宮以來，家中經濟狀況變差，只有13%認為有所改善。至於美國與以色列對伊朗發動的戰爭，55%的選民認為軍事行動不值得付出相關代價，僅25%認為值得。而在投票日公布、由SSRS替美國主要媒體進行的出口民調，更凸顯選民不滿情緒。近9成選民認為生活成本是投票的重要因素，約三分之二將高物價歸咎於川普，四分之三對國家發展方向感到憤怒或不滿。川普選前多次呼籲支持者「假裝我也在選票上」，希望藉此動員共和黨選民，但民調顯示，這項策略可能產生反效果。《路透社》／益普索調查發現，已投票或計畫投票的受訪者中，48%表示自己的選票是為了反對川普，只有25%表示是為了支持他，另有25%認為川普並非影響投票的因素。出口民調也顯示，62%的選民不滿川普的施政表現，約7成希望國會對總統施加更多制衡。此外，選民對富豪介入政治同樣抱持疑慮，包括93%的民主黨支持者及71%的共和黨支持者，都認為億萬富豪投入數千萬美元影響選舉並不恰當。儘管川普持續強調美國國際影響力提升，並在選前密集替共和黨候選人造勢，但民調反映，選民更在意的是日常生活能否負擔得起。