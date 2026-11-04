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▲嶺東學園張台生總執行長分享發展方向，讓校友了解母校近況。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大楊晴雯副校長主講嶺東AI元年智慧校園願景。（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學歡慶創校62周年，日昨在寶文校區舉辦校友回娘家活動，歷屆校友與退休教師重返校園，透過校園巡禮、聯誼午宴重溫師生情誼。校長陳仁龍介紹智慧校園與數位轉型規畫，有不少校友踴躍捐款支持母校發展。活動由產學合作處校友服務中心、校友總會及各學院系所共同舉辦，嶺東學園總執行長張台生、校長陳仁龍及校友總會理事長陳永豐等人，熱情迎接不同世代的嶺東人返校團聚。陳仁龍向校友與退休師長介紹學校近年在教學創新、產學合作及校務發展上的成果；張台生分享嶺東學園的發展方向，讓校友了解母校近況。陳永豐則期盼串聯跨世代校友網絡，整合不同領域資源，持續支持學校。因應AI科技發展，副校長楊晴雯以「嶺東AI元年，智慧校園」為題進行專題分享，介紹學校數位轉型及智慧教育願景，並說明「AI智慧發展基金」的推動理念。返校校友除關心校園變化，也透過捐款回饋母校，支持後續校務推展。校友與師長在活動中齊唱校歌、合影留念，隨後展開校園巡禮，參觀錢幣博物館，認識館藏與校園人文特色。中午聯誼午宴則讓各院系校友與昔日恩師、同窗相聚，從求學往事聊到職涯發展，交流不同領域的工作與生活經驗。陳仁龍表示，校友是學校持續發展的重要支持力量，未來將透過校友服務中心深化聯繫，增加母校與校友交流合作的機會，讓不同世代的校友持續參與校園發展。