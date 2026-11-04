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▲陳昇（如圖）今年在東南亞演出時，身穿白色無袖背心，沒想到一轉身兩側掏空的設計，露出大片肌膚，服裝罕見大膽與過往形象落差甚大（圖／翻攝自小紅書）

寶島歌王陳昇每年都會在跨年時舉辦演唱會，對於他與歌迷而言，演唱會像是老朋友般每年固定相聚的一期一會，而唯一一次中斷是他2020年發現口腔長了腫瘤，因此罕見請了「病假」。恢復健康後，陳昇隔年再度重啟跨年演唱會，吸引不少觀眾到場支持；個性不受拘束的他，先前巡演上服裝尺度性感升級，穿著白色背心、兩側掏空的設計，從側面直接看光光。陳昇跨年演唱會自1994年底首度舉辦以來，至今將迎來第32年，68歲的他體力依舊非常好，每年都在舞台上又唱又跳，展現「音樂老頑童」的精神，每年的跨年演唱會也成為他和歌迷之間的傳統，雖然他曾多次抱怨「好膩」，但為了與大家同樂，還是堅持繼續唱下去。這項傳統就這樣維持超過30年，唯一一次中斷是陳昇在2020年時發現口腔長了腫瘤，手術後醫生囑咐他需減少說話與唱歌次數，並且至少休養半年，因此他不得不向歌迷「請病假」並開放全額退票。經過休息與調養後，陳昇於隔年宣布抗癌成功，並重新啟動跨年演唱會，事後他提及身體狀況表示，仍要定期回診追蹤、維持「與癌細胞和平共存」的狀態，而醫師也說唱歌與演藝工作皆能夠正常進行。而陳昇不但恢復健康，生活也過得越來越年輕，今年他展開巡演《荷包蛋去遠足了》，台上不僅帶來多首經典歌，就連服裝尺度也更加升級。陳昇在東南亞演出時，身穿白色無袖背心，沒想到一轉身兩側掏空的設計，露出大片肌膚，服裝罕見大膽與過往形象落差甚大，網友們驚呼：「身材維持超好」、「和年輕時感覺不太一樣」、「好辣的爺爺。」