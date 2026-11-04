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為防堵閃兵，國防部銜內政部修正新式「體位區分標準」，並於10月31日正式上路。不過在常備兵體位，身高門檻從現行158公分到195公分放寬為150公分以上都要當兵，引發部分尚待體檢的民眾質疑。國防部長顧立雄今（4）日解釋，身高放寬和現行志願役招募一致，BMI部分常備役並沒有放寬。顧立雄今赴立院外交國防委員會進行國防部業務報告，會前被問到體位區分標準上月底上路，但遭部分網友質疑是為了增加兵源，顧立雄解釋，有和內政部經過討論，身高和志願役一致，替代役部分，內政部會依照役男體能進行適當管理、分配適當任務。至於閃兵案日前第一波判決出爐，9名藝人都判緩刑，媒體詢問是否會衝擊外界，以為逃兵不會被重罰？顧立雄則說，這屬於司法，他不宜評論。閃兵事件連環爆，內政部去年建請國防部全面檢討役男體位區分標準，國防部隨即在去年12月預告修正草案，總計修正180項次，將替代役體位分為A、B兩級，其中未來BMI＜14或BMI＞45免役，對比現行免役體位BMI＜15或BMI＞35、身高≧196或身高≦154，嚴格許多。