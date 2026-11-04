11月CoCo都可手搖飲料富翁放大絕！官方表示，今天11月4日周三好友日，全台門市開賣「茉香凍奶綠買一送一」！每大杯只要30元；不用等到雙11購物節，整個月都有「奶茶三兄弟」特價45元爽喝。明天11月5日CoCo門市開搶皮克敏手遊《Pikmin Bloom》聯名「咖啡杯飾品皮克敏」金色花苗。
CoCo都可：茉香凍奶綠買一送一！奶茶三兄弟45元喝整個11月
CoCo都可又請客！11月兩大手搖飲料優惠速看：
◾️買一送一！今天11月4日全台門市周三好友日優惠，CoCo大杯「茉香凍奶綠買一送一」！CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取，兩杯茉香凍奶綠只要60元、換算成每一大杯只要30元，划算又滿足。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️奶茶45元！即日起至11月30日省錢大作戰，不用等到雙11購物節，整個月爽喝「奶茶三兄弟」特價45元，對比原價70元「狂省25元」，還有滿滿珍珠、布丁、仙草絕對收服咀嚼控。
提醒大家，活動僅限門市臨櫃、都可訂，外送平台、門市外送不適用；商場、外島及部分門市不適用，依各店公告為準；優惠不併用。
CoCo「咖啡杯飾品皮克敏」11/5開搶！金色花苗、明信片一覽
CoCo都可超狂聯名皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，就在明天11月5日至11月22日，全台門市開搶8款「咖啡杯飾品皮克敏」金色花苗、紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗、還有1款特殊明信片可領。
金色花苗只要走100步就能培育出「咖啡杯飾品皮克敏」；特殊地點活動任務走2000步，能獲得紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗。提醒大家，每7天最多可以領取1次，一起設好鬧鐘挑戰吧。
清心福全：「貓貓蟲咖波」小吊飾、木魚、相框磁吸燈
清心福全再度聯名人氣IP「貓貓蟲咖波」，11月開搶第四波全新9款聯名紙杯，還推出一系列周邊商品限量加購開搶。
◾️11月6日上午11點起，現場購買任一飲品，「咖波造型木魚」加價購350元（原價599元）。
◾️11月13日上午11點起，消費任一飲品，「咖波相框磁吸燈」加價購450元（原價699元）。
◾️11月13日上午11點起，購買任一飲品，「3D立體小吊飾」加價購99元。
提醒大家，每杯飲料限加購一項產品，且活動僅適用於門市櫃台現場點餐消費，自助點餐、電話訂購、外送、線上點餐及外送平台等管道訂餐皆不適用，且數量有限、售完為止。
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◾️11月13日上午11點起，購買任一飲品，「3D立體小吊飾」加價購99元。
提醒大家，每杯飲料限加購一項產品，且活動僅適用於門市櫃台現場點餐消費，自助點餐、電話訂購、外送、線上點餐及外送平台等管道訂餐皆不適用，且數量有限、售完為止。