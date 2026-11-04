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36項指標綜合評比 台北市3大面向奪第一

蔣萬安：將健康思維融入城市治理

《康健雜誌》公布「2026永續健康城市大調查」結果，台北市榮獲六都組金獎，並在「健康成效」、「健康行為與風險因子」及「社經安全」三大面向拿下六都第一。康健雜誌執行長蕭富元昨（3）日率領團隊前往台北市政府頒發獎座，由市長蔣萬安親自受獎。蔣萬安表示，這不僅是對市府團隊長期努力的肯定，更是全體市民共同打造健康宜居城市的成果。《康健雜誌》自2000年起持續辦理健康城市大調查，今年以健康成效、健康行為與風險因子、健康環境與醫療可近性、社經與安全及政策規劃等5大面向、36項指標，評估各縣市健康治理表現。台北市在癌症及慢性疾病防治、癌症篩檢、規律運動，以及交通與公共安全等面向獲得肯定。蕭富元指出，台北市高齡人口占比將近24.6%，為全台最高，面臨相當大的健康治理壓力，仍能拿下六都第一相當難得。她也特別肯定北市推動無菸城市政策，認為展現對空氣污染改善的重視。蔣萬安表示，健康城市不能只仰賴醫療照護，更要將健康思維融入日常生活與城市治理。市府以「安全之都、運動之都、未來之都」為施政願景，秉持「用數據找風險、以政策做預防」理念，透過跨局處合作，將健康理念落實於交通安全、運動促進、環境品質及社會照顧等面向。衛生局指出，北市自2016年成立「健康城市暨高齡友善城市推動平台」，整合31個局處資源，並導入智慧科技與數據治理，持續推動健康促進及高齡友善服務，未來也將建立更完整的全齡健康支持體系。