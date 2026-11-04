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外送員每筆訂單基本報酬最低保障將再調高！勞動部11月3日公告，配合2027年最低工資時薪調升至205元，外送員每筆訂單基本報酬保障金額，將從原本45元調高至47.1元，同步於2027年1月1日起生效。勞動部公告指出，依《外送員權益保障及外送平台管理法》第5條第2項規定，每筆訂單基本報酬保障金額，須依前一年度保障金額及每年最低工資時薪調升比率調整。配合2027年每小時最低工資由196元調高至205元，原本45元的保障金額，經計算並依規定進位後，調整為47.1元。至於47.1元如何計算？依規定，前一年度保障金額45元乘以205元除以196元，計算至小數點後第二位，再無條件進位至小數點後第一位，最終為47.1元。值得注意的是，外送專法保障的是每筆訂單的基本報酬，而非要求平台每單一律只給47.1元。依勞動部說明，平台還須依外送員實際服務時間，以當年度最低工資時薪的1.25倍換算基本報酬；若計算結果高於47.1元，就必須依較高金額給付。外送服務時間從外送員接受訂單開始計算，直到完成配送為止，包括前往商家取餐、等候餐點、送往消費者指定地點及等候消費者領取等時間。時間以分鐘計算，不滿30秒不計，達30秒則以1分鐘計。另外，外送平台即使安排外送員一次承接多筆訂單，也不能將數筆訂單合併成一筆計價，每筆訂單都必須分別計算基本報酬，且檢核法定最低報酬時，不能將額外獎金納入基本報酬計算。勞動部也要求平台提供報酬明細，載明報酬總額、每筆訂單的計算方式及金額，以及實際發給金額。若外送員發現報酬未達法定標準，可先向平台提出申訴，必要時向地方勞工主管機關檢舉，維護自身權益。