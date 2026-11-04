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📌以下為本文重點：

《折月亮》播出時間、集數、平台一次看

《折月亮》角色＋劇情介紹 社恐少女重逢高冷白月光

《折月亮》4大追劇亮點

繼《偷偷藏不住》、《難哄》接連掀起追劇熱潮後，中國作家竹已筆下「南蕪三部曲」最終章《折月亮》正式影視化，由林一、盧昱曉領銜主演，明（5）日正式開播。故事聚焦患有社交恐懼症的女孩雲厘，與高中時期暗戀的白月光傅識則重逢，兩人從女追男、甜蜜交往到遺憾分手，多年後再度相遇，展開一段雙向救贖的破鏡重圓愛情。《NOWNEWS今日新聞》整理《折月亮》播出時間、劇情、角色及追劇亮點，讓觀眾一次掌握。類 型：都市、青春、愛情、破鏡重圓導 演：張博昱主 演：林一、盧昱曉特別主演：盧洋洋、李歌洋其他演員：黃聖池、黃婷婷原 著：竹已同名小說《折月亮》播出時間：2026年11月5日集 數：27集電視平台：江蘇衛視幸福劇場網路平台：愛奇藝、愛奇藝國際站《折月亮》故事女主角是盧昱曉飾演的雲厘，她患有嚴重社交恐懼症，不擅長與陌生人相處，卻為了向父親證明自己可以獨立生活，決定前往南蕪攻讀研究所。雲厘同時也是一名影音創作者，因工作前往當地的VR體驗館，意外重逢高中時期暗戀的白月光傅識則。林一飾演的傅識則是高冷寡言的理工科天才，外表看似難以親近，內心卻藏著不輕易示人的溫柔與傷痕。多年後再見雲厘，他原本平靜的生活再次出現變化。儘管雲厘害怕與人接觸，面對喜歡的人卻第一次決定主動。在朋友助攻下，她一步步靠近傅識則，兩人也從試探、曖昧走向交往。不過在現實壓力及彼此尚未解開的心結之下，最終讓兩人選擇分手。多年後，雲厘與傅識則再次相遇，兩人的位置也悄悄逆轉。當年是雲厘鼓起勇氣追愛，這回則輪到傅識則重新追回她，兩人也在一次次靠近中，理解彼此曾經無法說出口的傷痛。《折月亮》4大追劇亮點《折月亮》是竹已「南蕪三部曲」的最後一部作品，前兩部《偷偷藏不住》、《難哄》影視化後均引發熱烈討論，也讓虛構城市「南蕪」成為不少劇迷心中的浪漫地標。三部作品雖然共享相同的故事背景，主角與劇情卻各自獨立，即使沒有看過前兩部，也能直接追《折月亮》。相較於《偷偷藏不住》的少女暗戀，以及《難哄》的成年重逢，《折月亮》把焦點放在社交恐懼、主動追愛與分手後重新靠近，替南蕪的青春愛情拼上最後一塊版圖。擁有高挑外型與清冷氣質的林一，這次飾演天才理工學霸傅識則，與角色寡言、克制的性格相當契合。傅識則並非擅長說甜言蜜語的男主角，許多感情都藏在細微的眼神、動作與選擇中。角色前期被雲厘主動追求，後期則面臨失去對方後的後悔與改變。從被愛的一方轉為主動追回舊愛，也讓林一有機會呈現傅識則不同階段的情感層次。盧昱曉飾演的雲厘並非毫無缺點的甜寵劇女主角，她害怕社交、容易緊張，也經常陷入自我懷疑，但她並沒有一直等待傅識則主動靠近，而是選擇為自己的感情跨出第一步。雲厘的成長也不只圍繞愛情。從離開家庭保護、獨自前往南蕪，到面對學業、工作及人際關係，她必須逐漸建立自信，證明自己有能力決定人生方向。《折月亮》前半段以雲厘主動追求傅識則為主，充滿試探與曖昧的甜蜜感；後半段則從分手與重逢展開，改由傅識則重新面對自己的感情，努力追回雲厘。兩人之間並非單純因誤會分開，背後還牽涉性格差異、現實考驗及各自未能處理的傷痕。這也讓故事不只有甜寵元素，更加入成年人面對感情時的遺憾與成長。《折月亮》從一場青春期的暗戀開始，走過主動追愛、熱戀、分手與多年後重逢。雲厘試著克服社交恐懼，傅識則則必須學會正視自己的情感，兩人都不是等待對方拯救，而是在愛情裡慢慢成為更完整的人。隨著《折月亮》登場，「南蕪三部曲」也將正式迎來最終章。