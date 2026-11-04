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前NBA冠軍後衛JR史密斯（J.R. Smith）日前在美國德州遭到警方攔檢逮捕，然而在被戴上手銬的前幾秒鐘，現場員警與他的對話卻很有爆點。根據外媒取得的執法密錄器畫面顯示，現場一名疑似達拉斯獨行俠隊鐵粉的警察，在得知史密斯曾與詹姆斯（LeBron James）聯手奪冠後，竟當場向這位昔日冠軍射手瘋狂抱怨詹姆斯，甚至氣憤直呼：「他把唐西奇（Luka Doncic）從我們這裡偷走了！我到現在都還在生氣。」事件發生於9月28日，德州羅伊斯市（Royse City）警方在一條道路上攔停了41歲的史密斯，因懷疑他身上背有通緝令。在警方核實身分的過程中，員警要求史密斯下車，雙方隨後在路邊閒聊起籃球經歷。史密斯向警方透露自己是一名在2020年退休的前NBA球員，並分享了自己當年的選秀起點與效力球隊。當被問及球員生涯履歷中是否擁有總冠軍戒指時，史密斯自豪地回答「有兩枚」，並說明這兩座冠軍分別是在克里夫蘭騎士隊以及洛杉磯湖人隊時期奪得。一名員警隨即問道：「所以你和厄文（Kyrie Irving）一起拿過冠軍？」史密斯則點頭回應：「厄文和詹姆斯。」沒想到一聽到詹姆斯的名字，該名員警立刻臉色大變，並以《哈利波特》中的名言將詹姆斯形容為「那個不能說出名字的人（He who shall not be named）」。史密斯見狀反問對方：「你不是他的粉絲嗎？」該名顯然是獨行俠隊死忠球迷的警察隨即情緒激動地抱怨：「他把唐西奇從我們這偷走了！2025年2月那場把唐西奇送到洛杉磯的重磅交易，全部都是他搞的鬼！」現場另一名警察也隨聲附和：「那件事發生時根本沒人高興得起來。」該名員警更連續重申兩次強調自己的不滿：「我到現在都還在生氣！真的很氣！」這段荒謬又戲劇性的NBA抱怨對話並未持續太久，現場警方在確認史密斯確實背有有效逮捕令後，隨即將其雙手上銬帶回警局。據了解，史密斯是因涉及9月18日德州塔蘭特郡（Tarrant County）一起涉嫌針對家庭成員或交往對象造成身體傷害的家庭暴力襲擊指控，遭到南湖市（Southlake）警方發布通緝。史密斯在被拘留後不久已獲釋，其辯護律師摩爾（Justin A. Moore）發表聲明表示，當事人對司法程序充滿信心，並期盼全案能盡快查明真相，在法庭判決前應推定無罪，全案預計將於下個月再次開庭審理。