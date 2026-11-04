中華郵政和寶可夢聯手，預計在11月20日發售「寶可夢郵票小全張」，以及「寶可夢集郵商品」，其中「寶可夢集郵商品」在今（4）日上午8點30分開放預購，但要進到網站不是那麼簡單，《NOWNEWS》記者在9點左右點開i集郵網路商城，發現要排隊等待1個多小時，還有其他訓練家表示，把商品選購進購物車點選結帳，會直接跳錯誤頁面，又回到購物車，一直無限輪迴，稍早結帳成功的訓練家表示，系統自動把購物車中缺貨的商品移除後，終於可以結帳。
掀起搶購熱潮 排隊等待1小時以上
中華郵政昨（3）日公布，11月20日發售的「寶可夢集郵商品」搶先在今（4）日上午8點30分開放預購，許多訓練家蠢蠢欲動，因為這次集郵商品的定價超級便宜，像是日期印章每款只要250元，比先前日本推出的日期印章還要便宜，3個收納包售價僅280元，就連折疊推車也沒有破千元，只要980元，吸引許多民眾搶購。
《NOWNEWS》記者在9點左右點開i集郵網路商城，發現直接進入排隊等待畫面，等待時間更要「多於一個小時」，系統表示，活動開始後進入之用戶，系統將依先到先服務原則安排進入網站，可保持此頁面開啟，不用重新整理。
結帳才是大魔王 頻繁出現錯誤
不過順利進入i集郵網路商城的訓練家，還要經過大魔王「結帳關卡」，才能買進想要的商品，據記者朋友表示，她們在進入網站選購完商品後，點選結帳，不管選擇哪一種結帳方式，最後都會跳出結帳錯誤，又回到購物車頁面，不斷無限循環，一直到系統把已經缺貨的商品移除，才順利結帳成功。
記者在9點54分進入網站後，發現只剩下寶可夢便利包拉鍊袋組、精靈球郵差包、皮卡丘伊布便利箱折疊推車還有1000到8000件庫存，其他商品都已經售完補貨中，預購情況相當熱烈。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華郵政昨（3）日公布，11月20日發售的「寶可夢集郵商品」搶先在今（4）日上午8點30分開放預購，許多訓練家蠢蠢欲動，因為這次集郵商品的定價超級便宜，像是日期印章每款只要250元，比先前日本推出的日期印章還要便宜，3個收納包售價僅280元，就連折疊推車也沒有破千元，只要980元，吸引許多民眾搶購。
《NOWNEWS》記者在9點左右點開i集郵網路商城，發現直接進入排隊等待畫面，等待時間更要「多於一個小時」，系統表示，活動開始後進入之用戶，系統將依先到先服務原則安排進入網站，可保持此頁面開啟，不用重新整理。
不過順利進入i集郵網路商城的訓練家，還要經過大魔王「結帳關卡」，才能買進想要的商品，據記者朋友表示，她們在進入網站選購完商品後，點選結帳，不管選擇哪一種結帳方式，最後都會跳出結帳錯誤，又回到購物車頁面，不斷無限循環，一直到系統把已經缺貨的商品移除，才順利結帳成功。
記者在9點54分進入網站後，發現只剩下寶可夢便利包拉鍊袋組、精靈球郵差包、皮卡丘伊布便利箱折疊推車還有1000到8000件庫存，其他商品都已經售完補貨中，預購情況相當熱烈。