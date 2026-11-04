中華郵政和寶可夢聯手，預計在11月20日發售「寶可夢郵票小全張」，以及「寶可夢集郵商品」，其中「寶可夢集郵商品」在今（4）日上午8點30分開放預購，但要進到網站不是那麼簡單，《NOWNEWS》記者在9點左右點開i集郵網路商城，發現要排隊等待1個多小時，還有其他訓練家表示，把商品選購進購物車點選結帳，會直接跳錯誤頁面，又回到購物車，一直無限輪迴，稍早結帳成功的訓練家表示，系統自動把購物車中缺貨的商品移除後，終於可以結帳。

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掀起搶購熱潮　排隊等待1小時以上

中華郵政昨（3）日公布，11月20日發售的「寶可夢集郵商品」搶先在今（4）日上午8點30分開放預購，許多訓練家蠢蠢欲動，因為這次集郵商品的定價超級便宜，像是日期印章每款只要250元，比先前日本推出的日期印章還要便宜，3個收納包售價僅280元，就連折疊推車也沒有破千元，只要980元，吸引許多民眾搶購。

《NOWNEWS》記者在9點左右點開i集郵網路商城，發現直接進入排隊等待畫面，等待時間更要「多於一個小時」，系統表示，活動開始後進入之用戶，系統將依先到先服務原則安排進入網站，可保持此頁面開啟，不用重新整理。

▲寶可夢集郵商品在今（4）日開放預購，吸引訓練家搶購。（圖／中華郵政提供）
▲寶可夢集郵商品在今（4）日開放預購，吸引訓練家搶購。（圖／中華郵政提供）
結帳才是大魔王　頻繁出現錯誤

不過順利進入i集郵網路商城的訓練家，還要經過大魔王「結帳關卡」，才能買進想要的商品，據記者朋友表示，她們在進入網站選購完商品後，點選結帳，不管選擇哪一種結帳方式，最後都會跳出結帳錯誤，又回到購物車頁面，不斷無限循環，一直到系統把已經缺貨的商品移除，才順利結帳成功。

記者在9點54分進入網站後，發現只剩下寶可夢便利包拉鍊袋組、精靈球郵差包、皮卡丘伊布便利箱折疊推車還有1000到8000件庫存，其他商品都已經售完補貨中，預購情況相當熱烈。

▲9點54分進入i集郵後，還有庫存的商品只剩下3件。（圖／i集郵網路商城）
▲9點54分進入i集郵後，還有庫存的商品只剩下3件。（圖／i集郵網路商城）

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...