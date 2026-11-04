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永豐金控旗下永豐銀行「新網銀交易系統」程式異常，導致419名客戶帳戶錢突然消失，被轉到另一個銀行帳戶，雖然在發現後，款項包含手續費等，已全數返還予客戶，金管會也要求7日內提交報告，不過，永豐金今（4）日早盤股價一度重挫逾4%，下探42.55元，市值蒸發逾273億元，目前股價在43.25元盤整，仍跌快3%。多名永豐銀行客戶昨日在社群平台控訴，沒有登入網銀之下，帳戶突然被轉走10萬元，款項流向台北富邦銀行。北富銀也率先出面表示，在接獲通報後，已立即將該帳戶列為禁提帳戶，暫停相關交易功能，並同步通報警方，已入帳款項均尚未轉出，後續北富銀將配合警方調查，依相關法令及作業程序，積極協助客戶辦理款項返還事宜，以維護客戶權益。之後永豐銀發出聲明，發現「新網銀交易系統」程式異常，款項包含手續費等，已全數返還予客戶。隨後金管會證實永豐銀行有通報，受影響客戶419人，共計有427筆4千多萬元，而且全數匯到同一銀行帳戶，已要求永豐銀7日內提交報告，至於真的是新系統問題還是駭客入侵，金管會是否會實地查核，先看永豐銀查核結果再說。雖然永豐銀行緊急代墊款項到各受害人戶頭，款項連手續費都已全數歸還給受影響客戶，不過，這次新系統更新出包，市場擔心衝擊對銀行信任感，今早永豐金股價開低走低，以44.2元下跌0.2元開出，即便一度翻紅來到44.55元，仍不敵賣壓又翻黑，並下探42.55元，重挫逾4%，以永豐金股本約1479億元估算，昨日收盤價44.4元，今日一度下跌1.85元，市值蒸發逾273億元，對股價衝擊遠高於系統出包實際損失，目前仍跌快3%在43.25元盤整。