我是廣告 請繼續往下閱讀

煮火鍋先別丟高麗菜！「隱藏煮法」實測湯更香：連錢都也推薦

在準備開煮前，到醬料區裝了3碗配料，分別是辣椒、蒜頭與蔥花，最後全部倒入火鍋湯中，更直呼「錢都100分的湯底！」

▲有民眾至連鎖火鍋店錢都用餐，在煮火鍋時第一步加入醬料區底料蔥花、蒜泥等，稱讚湯頭瞬間變成100分，吃起來更香、更濃郁。（圖／Google評價）

甚至釣出錢都小編回應「我是錢都的小編，歡迎繼續這樣」。

加蒜泥、蔥花煮火鍋更涮嘴！美食部落客也愛上：拿來煮寬麵超香

▲過去美食部落客「Tigerdog/老虎狗」也實測推薦，強調用來煮青菜或肉片也非常入味，越吃越涮嘴，吃到最後可留下吸滿蒜香的精華湯底，來烹煮寬麵等副食。（圖／翻攝Tigerdog/老虎狗臉書）

火鍋醬料倒湯底小心挨罰！店家禁加收100元、還恐全身臭味

台灣人到火鍋店用餐時，通常第一步都會將高麗菜等配料加入湯底，不過近期「火鍋全新煮法」在網路突然爆紅。不過該火鍋煮法並非適用每家店，甚至板橋有火鍋店明文禁止，也有人提到實測後因味道過重而後悔了。有網友最近在Threads發文，透露到連鎖火鍋店「錢都」用餐，並他也強調，絕不會浪費食材，透露底料不只能讓湯頭更美味，還能搭配菜與肉一起享用。貼文曝光後，瞬間引來眾多老饕留言，「我也都這樣吃，且最後儘量料都撈光，以免被店員誤會浪費食材」、「很好的搭配，這樣湯頭超好喝」、「別這樣公開，這樣大家就會知道這樣煮很好吃」；煮火鍋時加入醬料區配料，是近期網路上熱門隱藏吃法，不少台灣人煮火鍋時，一開始不會加入高麗菜等配料，反而將蒜泥、蔥花等醬料底料倒進原味湯底中熬煮，能讓湯喝起來更濃郁與鮮甜。過去美食部落客「Tigerdog/老虎狗」也特別發文推薦，提到該吃法確實能讓湯底更美味，，「真的好吃到一口都捨不得剩！」不過提醒民眾，並非每家火鍋店都能接受這樣的作法，除了食材浪費等問題，也有民眾實測認為該煮法並不美味，。建議民眾，如果想實測在火鍋料內加入醬料底料，應先查看店家使用規定，如不違反也要注意用量，避免造成浪費。