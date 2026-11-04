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▲吳速玲常常分享和Joe（右）的母子互動，每次都能獲得討論。（圖／翻攝自IG@5400wu）

曹格和前妻吳速玲的兒子Joe已經滿18歲了，近來他加入吳速玲的直播帶貨，神顏值被封為天菜男友，然而Joe已經有穩定交往的韓國女友，未來有望進軍演藝圈，令人驚訝的是，他和韓團CORTIS台泰混血成員James趙雨凡是朋友，兩人曾一起打曲棍球，讓粉絲又驚又喜。18歲的Joe遺傳了父母的好基因，一張帥臉被封為天菜男友，但其實他已經有穩定交往的韓國女友，生日當天在社群平台認愛，吳速玲還虧兒子是戀愛腦。吳速玲也在直播中提到，Joe未來可能會從事演藝相關行業，她也非常支持，有趣的是，Joe和CORTIS的趙雨凡竟然是朋友，他曾在直播中透露，和趙雨凡以前在同一隊打曲棍球，Joe日前也到CORTIS的快閃店參觀，不過他穿的卻是嚴成玹的周邊T恤，相當可愛。身為星二代，Joe的成長過程一直都備受關注，過去還曾跟同為星二代的梧桐妹傳過烏龍緋聞，2023年時，有粉絲注意到兩人經常互相轉發限時動態，看起來常聚在一起，猜測相差3歲的兩人在談「姐弟戀」。當時賈靜雯出席活動時就幫女兒澄清：「那真的是烏龍、誤會，年輕人而已，不要太緊張，大家都可以交朋友！」Joe也發文表示：「「Just a friend chill」，表示兩人只是好友，此事才不了了之，而梧桐妹現在也已經有交往對象。