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▲北卡翻藍！庫柏為民主黨奪下關鍵一席（圖／路透社／達志影像）

▲川普在多州積極為共和黨選情造勢。（圖／美聯社／達志影像）

美國期中選舉3日投票，台灣時間今（4）日上午各州陸續關票、開票。民主黨開局傳出捷報，前北卡羅來納州州長庫柏（Roy Cooper）被美國多家媒體預測拿下北卡聯邦參議員席次，從共和黨手中翻盤，成為今晚第一個「由紅翻藍」的參議院席次。民主黨籍的喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）也被預測順利連任。NBC新聞預估眾議院控制權「傾向」民主黨，但兩院最終由誰掌控，還要等更多州開出結果。據ABC新聞、CNBC報導，民主黨的庫柏被預測贏得北卡參議員選舉。北卡原本由共和黨掌握，這一席翻盤，對民主黨爭取參議院過半至關重要。選前參議院共和黨有53席、民主黨陣營47席，民主黨至少要淨增4席，才能拿下參議院。在共和黨原本鎖定要搶攻的喬治亞州，民主黨現任參議員奧索夫被ABC新聞、CNN等媒體預測連任成功。奧索夫是民主黨推出的千禧世代政治明星之一，也被視為觀察年輕選民動向的指標人物。維吉尼亞州則在晚間7點關票後，民主黨現任參議員華納（Mark Warner）就被預測擊敗共和黨對手水澤（Bert Mizusawa），成為今晚第一個被宣布結果的參議院選區。眾議院方面，據《富比士》報導，佛州第20國會選區的民主黨眾議員瓦瑟曼舒爾茨（Debbie Wasserman Schultz）以約77%的得票率連任，拿下她的第12任任期。佛州、肯塔基、喬治亞也有多個眾議院選區陸續開出。CNBC引述NBC新聞的預估指出，眾議院控制權目前「傾向」民主黨。不過，各大媒體都還沒正式宣布哪一黨在眾議院拿到過半的218席。參議院方面，民主黨雖然拿下北卡、守住喬治亞，但還要在共和黨掌握的俄亥俄、緬因、德州、愛荷華、阿拉斯加等州再搶下席次，才可能過半。這些州有的還在開票，有的還沒關票。：亞利桑那、威斯康辛、明尼蘇達、紐約與德州西部關票。：加州、華盛頓州關票。加州郵寄選票多，計票速度較慢。：夏威夷、阿拉斯加關票，全美投票結束。其中，緬因州和阿拉斯加州採用「排序複選制」，如果沒有候選人在第一輪得票過半，就要進行多輪計票，結果可能要好幾天才會出爐。以2022年期中選舉為例，參議院在投票後4天才確定由哪一黨掌控，眾議院更花了8天。對於選情，川普似乎早有預感。據CBS新聞報導，川普2日在華府倒影池發表選前談話時，雖然表示共和黨「很有機會」，但也承認：「不知道為什麼，現任總統就是贏不了期中選舉。」他也把這場選舉形容為選民要決定「要不要把權力交給極端分子」。截至發稿前，尚未查到川普針對今晚開票結果發表正式談話或貼文。另外，網路上流傳一張川普宣稱「共和黨已以歷史性大勝贏得期中選舉」的貼文截圖，英國事實查核機構Full Fact已證實是出自諷刺帳號的假貼文，提醒民眾別上當。美國沒有中央選舉機關即時公布全國選舉結果，而是由美聯社（AP）等媒體根據各州開票數據，「預測」並宣布各選區的勝選者。某一黨在眾議院拿到218席、在參議院拿到51席（或50席加副總統的關鍵票）時，媒體才會宣布由誰掌控國會。各州的官方認證會在11月到12月陸續完成，新國會將在2027年1月3日就職。