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民進黨台北市長候選人沈伯洋推出《順報》文宣，傳出台北市長蔣萬安也將推出《萬安警報》，卻被質疑是「抄襲」。對此，沈伯洋今（4）日受訪時表示，通常看到《萬安警報》都要躲起來，所以這個名字取的也是蠻趣味的。對於蔣萬安將推出《萬安警報》，沈伯洋上午在立法院受訪時表示，《順報》的內容還是以推廣未來的政策，加入一些有趣的元素為主，《萬安警報》應該還是在傳統的發送宣傳，本質上，他覺得看起來還是有點不太一樣，但通常看到《萬安警報》都要躲起來，所以這個名字取的也是蠻趣味的。至於《順報》第三期即將刊出，沈伯洋透露，新的《順報》要出來了，這一期有星座，他也先看了他的星座運勢。沈伯洋說，這次選戰他們做的比較特殊的事情，比如說「市長你給我聽好啦」、肥皂箱，都是跟過往的形式有所不同，他們車掃現在也做得不一樣，最後造勢也決定想做得有點不一樣，他一直覺得，這些事情若對手能夠一起做，都是好事。沈伯洋提到，若對手想要致敬肥皂箱，他一定歡迎，若需要協助，他們都可以協助，用一模一樣的setting，乾脆兩人一起來肥皂箱，這樣更好，「我們本來肥皂箱是一個給市民、一個是給候選人，若是兩個候選人，市民一定會更開心」，因為可以聽到一個是現任的市長，一個是要挑戰市長的挑戰者，能讓市民做比較。另外，民進黨秘書長徐國勇昨表示，台北市陷於膠著，「我們不敢講一定贏，但是我們有信心到最後會贏」，沈用正面、 樂觀讓選舉達到高潮，這才是真正的選賢與能，也是國父孫中山先生的想法，才是真正在沈身上讓大家看到。沈伯洋回應，謝謝總督導稱讚，他們這一路以來不屈不撓，本來民調是落後30%，到現在落後到3、4%，這是團隊、大家一起努力的成果，也要謝謝很多站出來支持的人，希望能夠就像秘書長講的，面對困難還是努力地往前進。