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張俊傑傳搭船偷渡 海巡凌晨攔截涉案漁船

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉共諜案，9月6日破壞電子手環棄保潛逃，昨（3）日卻傳出早已於10月28日從基隆正濱漁港搭船偷渡離境，甚至當時海巡人員曾登船檢查，卻未發現張俊傑藏身船上，引發外界質疑。對此，海洋委員會主委管碧玲今（4）日表示，目前相關人、船及海上線索均已掌握，檢察官也已指揮偵辦，但因涉及偵查不公開，必須待真相釐清後，再由檢方統一對外說明。管碧玲今日受訪表示，檢察官的偵查計畫及相關線索都在掌握之中，檢方昨夜也特別指示，希望案件相關資訊暫不對外公開，因此仍須等待檢察官進一步調查、釐清真相後，再由檢方親自對外說明。管碧玲進一步指出，這起案件歷時59天，海巡署持續配合檢察官指揮，與檢警調共同參與偵辦，過程中總共查獲47名共犯，另在相關行動中協助查獲9名共犯，強調整體偵辦過程都非常謹慎。針對媒體報導張俊傑疑似搭船偷渡一事，管碧玲表示，目前已掌握相關海上線索，檢察官也正在現場指揮辦案，待調查完成、真相釐清後，就能完整向外界說明。不過，面對媒體追問「是否確實有海巡人員登船檢查，卻仍未發現張俊傑？」管碧玲並未正面證實，僅重申，「我們所有線索，也就是人、船等等，我們目前都掌握之中」。