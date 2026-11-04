中華郵政和人氣IP寶可夢合作推出的「寶可夢集郵商品」，今（4）日上午8點30分開放預購，中華郵政表示，i集郵網路商城在短時間內湧入大量人潮，最高線上人數約3萬7000人，官方也採用排隊分流方式，維持網站運作。《NOWNEWS》記者10點18分實際查看i集郵預購頁面，寶可夢相關商品已經全部售完，中華郵政表示，i集郵預購商品已經全部售完，不過11月20日民眾到「台北2026世界郵展」、各地實體郵局還有機會買到。
還有40％貨量！11/20郵局、郵展現場開賣
中華郵政告訴《NOWNEWS》記者，寶可夢集郵商品採用不同通路銷售的方式，每樣商品規劃60％的貨量給「i集郵」網站線上預購，其餘40％貨量保留給實體郵局，以及「台北2026世界郵展」現場銷售。
這也代表今（4）日沒有預購到的訓練家還有入手機會！民眾可以在11月20日到實體郵局，或是「台北2026世界郵展」現場購買寶可夢集郵商品。
i集郵預購全售完 訓練家還有機會
另外，i集郵網路商城的部分，中華郵政表示，i集郵的「寶可夢集郵商品」在10點15分全部售完，之後不會再補貨，不過民眾可在11月20日起，到全台901郵局、世界郵展現場，6間寶可夢主題郵局購買。
寶可夢主題郵局相關資訊
台北北門郵局 地址：台北市中正區光復里忠孝西路一段120號
林口郵局 地址：新北市林口區麗林里文化二路一段8號
桃園成功路郵局 地址：桃園市桃園區文化里成功路一段51號
台中民權路郵局 地址：台中市中區光復里民權路86號
嘉義文化路郵局 地址：嘉義市東區中央里文化路134號
新興郵局 地址：高雄市新興區東坡里中正三路177號179號
台北2026世界郵展相關資訊
時間：11月20日～11月25日 10：00～18：00，首日11：00開放進場，最後一天15：00結束。
地點：台北世界貿易中心展覽一館B、C區（台北市信義路5段5號）
官網：https://taipei2026.post.gov.tw/taipei2026/
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中華郵政告訴《NOWNEWS》記者，寶可夢集郵商品採用不同通路銷售的方式，每樣商品規劃60％的貨量給「i集郵」網站線上預購，其餘40％貨量保留給實體郵局，以及「台北2026世界郵展」現場銷售。
這也代表今（4）日沒有預購到的訓練家還有入手機會！民眾可以在11月20日到實體郵局，或是「台北2026世界郵展」現場購買寶可夢集郵商品。
另外，i集郵網路商城的部分，中華郵政表示，i集郵的「寶可夢集郵商品」在10點15分全部售完，之後不會再補貨，不過民眾可在11月20日起，到全台901郵局、世界郵展現場，6間寶可夢主題郵局購買。
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台北北門郵局 地址：台北市中正區光復里忠孝西路一段120號
林口郵局 地址：新北市林口區麗林里文化二路一段8號
桃園成功路郵局 地址：桃園市桃園區文化里成功路一段51號
台中民權路郵局 地址：台中市中區光復里民權路86號
嘉義文化路郵局 地址：嘉義市東區中央里文化路134號
新興郵局 地址：高雄市新興區東坡里中正三路177號179號
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時間：11月20日～11月25日 10：00～18：00，首日11：00開放進場，最後一天15：00結束。
地點：台北世界貿易中心展覽一館B、C區（台北市信義路5段5號）
官網：https://taipei2026.post.gov.tw/taipei2026/