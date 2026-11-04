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北韓近期頻繁試射 集束彈頭號稱可摧毀13公頃目標

朝鮮半島緊張升溫 韓國提議軍事會談未獲回應

朝鮮半島緊張局勢持續升溫！韓國聯合參謀本部週三（4日）表示，北韓當天上午朝東部海域、也就是日本海方向發射不明飛行物，目前韓國軍方正分析發射體的種類、飛行距離及相關性能。若確認為彈道飛彈，將是北韓繼10月31日試射搭載集束彈頭的戰術彈道飛彈後，短短4天內再度發射。綜合韓聯社、日本媒體報導，韓國聯合參謀本部4日上午證實，偵測到北韓朝日本海方向發射不明飛行物，但尚未公布發射地點、飛行距離及是否落海等細節。北韓近期接連進行武器試驗。10月29日，北韓曾從東部元山一帶朝日本海方向發射十多枚短程彈道飛彈等發射體。隨後，北韓官媒《朝中社》11月1日報導，國防科研機構於10月31日完成搭載集束彈頭的戰術彈道飛彈測試，主要評估武器的實戰適應性及破壞能力。北韓當局宣稱，新型集束彈頭能夠打擊面積達13公頃的目標區域，並計畫在2026年底前，依照各軍事單位的作戰需求部署相關武器。不過，相關性能目前仍屬北韓單方面說法。北韓近期持續強化與韓國軍事分界線附近的防禦設施，兩韓關係也因此更加緊張。為降低邊境軍事衝突風險，韓國已向北韓提議舉行兩韓軍事會談，但平壤方面至今尚未作出回應。隨著北韓接連進行飛彈及新型彈頭試驗，外界持續關注平壤是否進一步提升軍事挑釁程度，以及最新發射行動對朝鮮半島安全局勢的影響。