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羅智強要求吳思瑤道歉 第二場辯論須有誠信條款

指吳思瑤說3謊 批「敢不敢公開錄音？」

2026台北市長首場電視辯論會10月31日落幕，民進黨參選人沈伯洋當場喊話和尋求連任的市長蔣萬安進行第二場辯論，雙方陣營也開始接觸。不過，剛和對手總幹事吳思瑤交換LINE的蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強今（4）日表示，已收到媒體的第二次辯論邀約，他雖然願意協商，但要求「不和沒有誠信的陣營協商辯論」，要求吳思瑤向《TVBS》、《三立》公開道歉，並在辯論同意書中加入誠信條款。羅智強今以「說謊成性的吳思瑤，請向《三立》和《TVBS》道歉」為題發文，批評「很難見到像沈伯洋這樣，第一場辯論輸了，吵著要辯第二場的候選人」，並表示自己已收到《自由時報》第二次辯論邀約，雖然距離選舉不到一個月，不清楚如何籌備，但願意協商。羅智強指出，首場辯論由《TVBS》與《三立》共同主辦，媒體提問題目在辯論前2天就同步提供雙方陣營，吳思瑤在協調會時也同意相關規則，卻在辯論後引發洩題爭議。他批評沈伯洋陣營縱容相關攻擊，要求「請吳思瑤為自己在第一次辯論的協商會中，說謊傷害主辦單位的做法，公開道歉！」並要求在辯論同意書載明誠信條款。羅智強進一步指控，吳思瑤在辯論協商過程中至少說了3個謊。首先是辯論時間，他表示吳思瑤當時堅持10月31日下午舉行，不接受上午，最後由主辦單位折衷建議中午舉辦，因此批評吳思瑤宣稱上午、下午、晚上都可以，是「十足十的謊言」。其次，針對吳思瑤表示「我們唯一堅持的是要有交叉詰問」，羅智強反駁，交叉詰問原本就是主辦單位依慣例提出，雙方當下都同意，質疑「什麼叫『唯一堅持』？」第三，羅智強指出，主辦單位提出事先提供媒體題目時，吳思瑤第一個舉手同意，甚至主動建議調整2位候選人的回答順序，他當場也同意，質疑吳思瑤事後卻表現得像遭主辦單位突襲。羅智強強調，《TVBS》經雙方同意後，已將協商過程錄音存證，並表示「若吳思瑤不認，不妨同意《TVBS》公布錄音，我方願意同意《TVBS》公布錄音。」最後再度向吳思瑤喊話，「敢不敢同意公布錄音？」