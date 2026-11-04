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▲田曦薇出席活動，美顏再度受到討論。（圖／翻攝自微博）

▲有民眾將仰角拍攝的影片上傳到社群平台，「田曦薇疑似走光」登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

近年因《逐玉》、《嫁金釵》等多部戲劇接連熱播而聲名大噪的中國女演員田曦薇，日前受邀出席汽車品牌線下活動時，意外捲入「疑似春光乍洩」的輿論風暴。一段長約17秒的現場影片在社群平台X（前Twitter）曝光後，迅速累積逾百萬次點閱，引發各界高度關注。田曦薇今年事業迎來全面爆發，上半年藉由《逐玉》與《低智商犯罪》累積扎實口碑與龐大追隨者，下半年更以《天才女友》與《嫁金釵》穩居話題焦點，搭配其鮮明的甜美形象，微博個人社群追蹤人數已一舉跨越1400萬大關。引發爭議的場次，是她日前現身上海真如環宇城MAX商場，替極狐汽車「阿爾法T7」站台造勢。當天除了舞台周遭擠得水洩不通，商場各樓層欄杆處更聚集大量民眾居高臨下搶拍，特殊視角也成為此次風波的導火線。活動中，田曦薇身著一襲優雅白色連身長裙，在抬頭向高樓層支持者揮手致意期間，領口處疑因動作產生縫隙。上方群眾隨後捕捉到內部衣物與膚色線條，部分畫面截圖更被指稱疑似拍到重點部位。儘管有少數網民言之鑿鑿，指胸前微小凸起即為走光鐵證，但多數輿論則持反對意見。不少網友分析，藝人出席正式公開活動均具備嚴密防護常識，胸貼等基本防禦措施絕不可能漏掉；畫面呈現的陰影與凸起，極大機率僅是禮服布料折疊、內部襯墊角度或現場頂光照射造成的視覺錯覺，紛紛留言反駁：「防護措施絕不可能少」、「純粹是衣服內裡與抓皺陰影」、「別拿俯拍刁鑽角度捕風捉影」。（本新聞由AI協作整合資訊製作）