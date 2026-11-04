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▲包爾斯（Jake Bauers）在國聯冠軍賽連續繳出關鍵打席，最終獲選系列賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基釀酒人奪下隊史58年來首座世界大賽冠軍的狂喜之際，場外卻意外引爆失言風暴！根據《ESPN》報導，釀酒人67歲冠軍教頭墨菲（Pat Murphy）在奪冠瞬間向陣中重砲包爾斯（Jake Bauers）私下酸了一句「洋基爛透了、那裡的人只顧自己」，未料這段悄悄話全被場邊收音麥克風忠實錄下並在網路瘋傳；意識到大事不妙的墨菲隨後在《紐約郵報》節目中公開認錯，證實自己已在第一時間親自致電洋基總管凱許曼（Brian Cashman）鄭重道歉，坦承自己的發言「極不明智」。這起失言風波發生在10月28日世界大賽第5戰，釀酒人成功擊敗坦帕灣光芒、奪下隊史首座世界大賽冠軍的歷史性瞬間。當時抓下最後一個出局數的一壘手包爾斯，興奮地將冠軍紀念球親手交給主帥墨菲，未料墨菲在擁抱時脫口而出：「你馬上就要變成超級大富翁了！但千萬別忘了在那個爛洋基的日子，在那裡每個人都只在乎自己，對吧？」這段原本以為只是師徒間的私密對話，卻因現場轉播收音被完整錄製下來，短影音隨即在社群平台引發瘋傳，引爆廣大洋基球迷的強烈不滿。墨菲日前登上《紐約郵報》知名Podcast節目《The Show》受訪時坦承，他當時完全不知道身邊有麥克風正在收音，意識到掀起波瀾後立刻展開危機處理。「我第一時間就打電話給凱許曼總管，我們進行了一次非常坦誠且良好的溝通。」墨菲在節目中沉痛表示，自己由衷為這番不當言論感到後悔，並澄清自己絕不是在全盤否定2026年的洋基隊。墨菲解釋，他的本意是想表達在某些高度依賴金錢堆砌的大市場球隊中，龐大的個人利益與商業合約有時容易讓球員把個人數據擺在團隊之前，而忽略了棒球最純粹的團隊精神。包爾斯在2023年曾短暫披上條紋球衣，表現平平且打擊率僅剛破2成，轉戰釀酒人後卻在今年迎來大爆發，全季狂轟26發全壘打、進帳86分打點，更在國聯冠軍賽帶隊橫掃大谷翔平坐鎮的道奇隊奪下MVP。面對即將踏入自由球員市場挑戰大合約的愛將，墨菲平日就常用玩笑口吻叮嚀「就算拿了大約也不要忘記我們的棒球初心」。不過將對愛徒的叮嚀化為公開對豪門的嘲諷，最終讓這名老帥在狂歡之餘不得不放低身段：「如果我的話傷害到了洋基球團，我深表歉意，那確實不是一個明智的發言。」