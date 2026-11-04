中華電信攜手Google提供Gemini訂閱優惠，今（4）日起推出Google AI Plus、Google AI Pro訂閱最低每月165元起，指定方案享5折優惠，最高一年省下1452元，11月30日前申辦並首次完成開通，還能獲得5GB上網流量券及Hami Point 100點。《NOWNEWS今日新聞》整理4種方案價格與申辦方式，帶讀者一次看懂。
中華電信Gemini優惠最低165元4種方案一次看
中華電信推出Google AI Plus及Google AI Pro訂閱優惠，結合Gemini人工智慧功能與Google雲端儲存空間，依照不同需求提供4種選擇，其中入門組合最低每月165元，適合初次接觸AI工具的使用者。
中華電信Google AI優惠方案：
Google AI Plus（400GB）＋i聽聽：每月165元，12個月組合年約享5折優惠，適合想體驗Gemini進階功能，同時使用影音服務的消費者。
Google AI Plus（400GB）＋防駭守門員：每月189元，結合AI工具與行動資安防護，指定12個月方案每月再贈3GB上網流量，適合有網路安全需求的族群。
Google AI Plus（2TB）：每月264元，原價330元，年約享8折優惠，一年省下792元，適合經常使用Google雲端硬碟、Gmail及Gemini的上班族。
Google AI Pro（5TB）：每月529元，原價650元，12個月年約一年省1452元，適合需要進階AI功能、大量雲端儲存空間的專業工作者。
Gemini訂閱再送5GB流量、100點 11月底前申辦
除了訂閱月費優惠，中華電信11月4日起再加碼開通好禮，2026年11月4日至11月30日期間申請任一Google AI方案，並首次完成服務開通啟用，符合資格者可領取單次5GB行動上網流量券及Hami Point 100點。
Gemini怎麼訂最划算？5G用戶還有免月租方案
對於原本就使用中華電信的消費者，除了單獨訂閱Google AI，也可以比較5G資費方案，中華電信既有「精采5G加值方案」提供月繳1399元、綁約12個月的選擇，可從指定加值服務中挑選Google AI Plus（2TB），於合約期間享有免加值服務月租費優惠。若本來就有申辦高資費5G吃到飽的需求，可優先比較電信方案是否已包含Gemini付費服務，避免重複訂閱。
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中華電信推出Google AI Plus及Google AI Pro訂閱優惠，結合Gemini人工智慧功能與Google雲端儲存空間，依照不同需求提供4種選擇，其中入門組合最低每月165元，適合初次接觸AI工具的使用者。
Google AI Plus（400GB）＋i聽聽：每月165元，12個月組合年約享5折優惠，適合想體驗Gemini進階功能，同時使用影音服務的消費者。
Google AI Plus（400GB）＋防駭守門員：每月189元，結合AI工具與行動資安防護，指定12個月方案每月再贈3GB上網流量，適合有網路安全需求的族群。
Google AI Plus（2TB）：每月264元，原價330元，年約享8折優惠，一年省下792元，適合經常使用Google雲端硬碟、Gmail及Gemini的上班族。
Google AI Pro（5TB）：每月529元，原價650元，12個月年約一年省1452元，適合需要進階AI功能、大量雲端儲存空間的專業工作者。
Gemini訂閱再送5GB流量、100點 11月底前申辦
除了訂閱月費優惠，中華電信11月4日起再加碼開通好禮，2026年11月4日至11月30日期間申請任一Google AI方案，並首次完成服務開通啟用，符合資格者可領取單次5GB行動上網流量券及Hami Point 100點。
Gemini怎麼訂最划算？5G用戶還有免月租方案
對於原本就使用中華電信的消費者，除了單獨訂閱Google AI，也可以比較5G資費方案，中華電信既有「精采5G加值方案」提供月繳1399元、綁約12個月的選擇，可從指定加值服務中挑選Google AI Plus（2TB），於合約期間享有免加值服務月租費優惠。若本來就有申辦高資費5G吃到飽的需求，可優先比較電信方案是否已包含Gemini付費服務，避免重複訂閱。