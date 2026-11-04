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NBA例行賽戰況白熱化之際，聯盟各隊在交易市場與陣容補強上動作頻頻，昨天一夜接連傳出多筆引人注目的簽約與球員異動傳聞。傷兵滿營的奧克拉荷馬雷霆隊正式簽下前首輪秀特里（Dalen Terry）救火；洛杉磯快艇隊防守鐵閘鄧恩（Kris Dunn）傳出被擺上貨架、並可能提前敲定2年3700萬美元肥約；而布魯克林籃網隊年薪突破4000萬美元的明星鋒線小波特（Michael Porter Jr.），也預計在交易截止日前離開布魯克林投奔爭冠勁旅，引爆全聯盟關注。根據權威名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷霆隊已與2022年首輪第18順位新秀特里達成一份雙向合約協議。雷霆本季遭遇嚴重的傷病危機，包括霍姆葛倫（Chet Holmgren）、傑倫威廉斯（Jalen Williams）、華勒斯（Cason Wallace）以及卡盧索（Alex Caruso）等主力球員皆掛彩缺陣，其中傑倫威廉斯與華勒斯更有賽季報銷的疑慮，迫使雷霆球團緊急引進即戰力人手。現年24歲、身高196公分的特里司職鋒衛搖擺人，擁有頂級臂展與敏捷的防守腳步，在公牛隊效力期間曾有單場22分、8籃板的高光表現，合約最後一年三分命中率也達到35.9%。在歷經尼克、鵜鶘、76人與勇士等隊的流浪後，特里迎來加入雷霆輔佐吉爾傑斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）證明身手的絕佳契機。ESPN知名薪資專家馬克斯（Bobby Marks）則爆料，快艇隊計畫在交易截止日前將後防大鎖鄧恩擺上貨架，預計能為球隊換回一枚首輪選秀籤。現年32歲的鄧恩曾是2016年首輪第5順位大物，近年在快艇隊憑藉窒息級防守重獲新生。本季他場均出戰29.7分鐘，繳出生涯新高的2.9次抄截高居聯盟第4，破壞傳球次數更名列聯盟第2。據悉，鄧恩將與新東家提前簽署一份為期2年、總值高達3700萬美元的新合約，包括塞爾提克、黃蜂、國王與爵士等需要後場防守深度的球隊，皆被視為其潛在下家。最後一項震撼消息來自布魯克林，馬克斯指出籃網隊頭號得分手小波特確定將在交易截止日前離隊。本季小波特場均攻下20.2分，正處於5年1.7億美元大合約的最後一年，本季薪水高達4029萬美元。由於籃網隊戰績不振且內部混亂，即將在明年夏天投身自由球員市場的小波特已厭倦在弱隊空砍數據，強烈渴望加盟具備總冠軍競爭力的球隊，藉由大舞台展現自身身價以爭取下一份頂級合約。隨著多支季後賽勁旅展開詢價，小波特的去向勢必牽動東、西區爭冠版圖的最新消長。