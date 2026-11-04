中華郵政將於11月20日推出「寶可夢郵票小全張」，收錄皮卡丘、卡比獸、耿鬼、超級噴火龍X ex 等10款人氣寶可夢，限量30萬張，每張售價80元。除了郵票本身，官方還推出「首日封」、「貼票卡」、「護票卡」及「活頁集郵卡」，讓不少第一次接觸集郵的訓練家看得霧煞煞。究竟這些商品差在哪裡？哪些適合收藏、哪些可以蓋紀念郵戳？《NOWNEWS今日新聞》一次整理。
寶可夢郵票11/20開賣！10款人氣卡牌變身郵票
為配合11月20日至25日在台北世界貿易中心展覽一館舉辦的「臺北2026世界郵展」，中華郵政首次取得寶可夢官方授權，以《寶可夢集換式卡牌遊戲》為主題推出紀念郵票，將人氣卡牌變成真正可以寄信的郵票。
這次共收錄10枚面值8元的自黏式郵票，包括超級噴火龍X ex、超級沙奈朵ex、超級路卡利歐ex、超級快龍ex，以及皮卡丘、卡比獸、霸王花、白海獅、皮皮、耿鬼。整張售價80元，限量30萬張，11月20日起在全台郵局、郵政博物館、世界郵展現場及「i集郵」網路商城販售，每人限購2張。
想提前入手的訓練家，也可以在11月17日上午8點30分至「i集郵」網路商城預購，每筆訂單限購2張及附帶發行品。值得注意的是，這與11月4日已開放預購的寶可夢郵差包、存錢筒等聯名周邊不同，想搶郵票的民眾可別記錯時間。
首日封、貼票卡、護票卡差在哪？收藏用途大不同
除了郵票本身，這次中華郵政還推出多款集郵商品，其中最容易讓新手搞混的，就是「首日封」、「貼票卡」與「護票卡」，雖然看起來都是收藏郵票的紙製品，但用途其實大不相同。
首先，「首日封」是為了紀念新郵票發行而製作的特殊信封，通常印有與郵票相關的圖案，收藏者可以貼上新郵票，再蓋上發行當天的「首日郵戳」，留下郵票正式問世的紀錄。簡單來說，就像替郵票保存一張「出生證明」，也是集郵玩家常見的收藏方式。
至於「貼票卡」與「護票卡」，最大的差別在於用途。貼票卡內面沒有上光處理，適合黏貼郵票、加蓋紀念郵戳；護票卡則設有透明護郵膠膜，內面經過上光處理，主要用來插放及保護郵票。
「活頁集郵卡」上面印有郵票名稱及相關資訊，方便收藏者整理、展示郵票，就像替寶可夢郵票準備一張專屬圖鑑。值得注意的是，單獨購買首日封並不代表已經附有郵票或郵戳。若想直接收藏搭配郵票與首日郵戳的成品，也可以選擇售價90元的「預銷首日戳套票封」。
寶可夢郵票周邊11/18先開賣！6款商品價格一次看
這次寶可夢集郵商品分成兩波發行，首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡將於11月18日率先登場；小全張郵票與預銷首日戳套票封則於11月20日正式發行。
🟡寶可夢集郵商品售價、用途整理：
📌寶可夢郵票小全張：80元，含10枚面值8元郵票，限量30萬張，11月20日發行。
📌首日封：5元，專用紀念信封，可貼郵票、蓋首日郵戳，11月18日發行。
📌貼票卡：15元，適合黏貼郵票、加蓋紀念郵戳，11月18日發行。
📌護票卡：15元，附透明護郵膠膜，適合保存郵票，11月18日發行。
📌活頁集郵卡：25元，含護卡套，可整理郵票及相關資訊，11月18日發行。
📌預銷首日戳套票封：90元，搭配郵票與首日郵戳的紀念封，11月20日發行。
對於只想收藏寶可夢圖案的訓練家，80元的小全張郵票就是最直接的選擇；想留下發行紀念，可以選擇首日封；如果希望長期保存、展示郵票，護票卡與活頁集郵卡則更適合。另外，中華郵政也將於11月20日設置6間寶可夢主題郵局、6組寶可夢主題郵筒，讓訓練家除了收藏郵票，也能到現場尋找寶可夢的身影。
🟡寶可夢郵票預購資訊：
📌預購時間：11月17日上午8點30分起
📌正式發行：11月20日
📌購買通路：全台郵局、郵政博物館、臺北2026世界郵展、i集郵網路商城
📌購買限制：每人限購2張，網路預購每筆訂單限購2張
📌預購網站：https://stamp.post.gov.tw
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為配合11月20日至25日在台北世界貿易中心展覽一館舉辦的「臺北2026世界郵展」，中華郵政首次取得寶可夢官方授權，以《寶可夢集換式卡牌遊戲》為主題推出紀念郵票，將人氣卡牌變成真正可以寄信的郵票。
這次共收錄10枚面值8元的自黏式郵票，包括超級噴火龍X ex、超級沙奈朵ex、超級路卡利歐ex、超級快龍ex，以及皮卡丘、卡比獸、霸王花、白海獅、皮皮、耿鬼。整張售價80元，限量30萬張，11月20日起在全台郵局、郵政博物館、世界郵展現場及「i集郵」網路商城販售，每人限購2張。
想提前入手的訓練家，也可以在11月17日上午8點30分至「i集郵」網路商城預購，每筆訂單限購2張及附帶發行品。值得注意的是，這與11月4日已開放預購的寶可夢郵差包、存錢筒等聯名周邊不同，想搶郵票的民眾可別記錯時間。
除了郵票本身，這次中華郵政還推出多款集郵商品，其中最容易讓新手搞混的，就是「首日封」、「貼票卡」與「護票卡」，雖然看起來都是收藏郵票的紙製品，但用途其實大不相同。
首先，「首日封」是為了紀念新郵票發行而製作的特殊信封，通常印有與郵票相關的圖案，收藏者可以貼上新郵票，再蓋上發行當天的「首日郵戳」，留下郵票正式問世的紀錄。簡單來說，就像替郵票保存一張「出生證明」，也是集郵玩家常見的收藏方式。
「活頁集郵卡」上面印有郵票名稱及相關資訊，方便收藏者整理、展示郵票，就像替寶可夢郵票準備一張專屬圖鑑。值得注意的是，單獨購買首日封並不代表已經附有郵票或郵戳。若想直接收藏搭配郵票與首日郵戳的成品，也可以選擇售價90元的「預銷首日戳套票封」。
這次寶可夢集郵商品分成兩波發行，首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡將於11月18日率先登場；小全張郵票與預銷首日戳套票封則於11月20日正式發行。
🟡寶可夢集郵商品售價、用途整理：
📌寶可夢郵票小全張：80元，含10枚面值8元郵票，限量30萬張，11月20日發行。
📌首日封：5元，專用紀念信封，可貼郵票、蓋首日郵戳，11月18日發行。
📌貼票卡：15元，適合黏貼郵票、加蓋紀念郵戳，11月18日發行。
📌護票卡：15元，附透明護郵膠膜，適合保存郵票，11月18日發行。
📌活頁集郵卡：25元，含護卡套，可整理郵票及相關資訊，11月18日發行。
📌預銷首日戳套票封：90元，搭配郵票與首日郵戳的紀念封，11月20日發行。
對於只想收藏寶可夢圖案的訓練家，80元的小全張郵票就是最直接的選擇；想留下發行紀念，可以選擇首日封；如果希望長期保存、展示郵票，護票卡與活頁集郵卡則更適合。另外，中華郵政也將於11月20日設置6間寶可夢主題郵局、6組寶可夢主題郵筒，讓訓練家除了收藏郵票，也能到現場尋找寶可夢的身影。
🟡寶可夢郵票預購資訊：
📌預購時間：11月17日上午8點30分起
📌正式發行：11月20日
📌購買通路：全台郵局、郵政博物館、臺北2026世界郵展、i集郵網路商城
📌購買限制：每人限購2張，網路預購每筆訂單限購2張
📌預購網站：https://stamp.post.gov.tw