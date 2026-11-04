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蔡英文一天跑三場 壓軸與毛孩相見歡

台中市長選戰逐漸升溫，民進黨中央接連安排人氣王到台中，為市長候選人何欣純拉抬聲勢。繼沈伯洋預計本月中旬二訪台中，前總統蔡英文也將於明（5）日安排三場活動，其中最受矚目的，是下午在文心森林公園舉辦的「帶毛孩出門走走」活動，屆時將與民眾「以萌會友」，藉此宣傳何欣純的寵物政策。信民協會昨公布最新民調，何欣純支持度達41.1%，國民黨台中市長候選人江啟臣則為30.4%，何領先10.7個百分點。進一步推估兩人的得票率，何欣純約落在48.6%至51.9%，江啟臣則為47.1%至50.3%，雙方區間高度重疊，呈現拉鋸態勢。何欣純從選戰初期支持度明顯落後，到近期民調數字逐漸拉近，團隊積極安排活動延續聲量，希望進一步擴大支持基礎、盡快達到黃金交叉。何欣純團隊透露，先前在台中掀起「洋流」話題的沈伯洋，預計本月中旬二度到訪，時間可能落在20日前後，目前最可能的地點，在距離彰投都近的烏日區，方便同時拉抬同黨南投縣長温世政、彰化縣長候選人陳素月的選情。另一方面，地方社群昨天也傳出綠營另一位人氣人物、前總統蔡英文將於明天到台中，還有英粉開心喊出「實實要來文森了！」何欣純今（4）日受訪證實，蔡英文此行受台中市商業會邀請，上午將出席商業會80週年慶活動，下午近3時前往潭子得天宮上香還願，感謝神明在她首次參選總統時，保佑她抽到好籤。這已是蔡英文近2個月來，第3次到台中為何欣純助選。至於下午4時左右登場的「帶毛孩出門走走」活動，何欣純表示，蔡英文非常喜歡毛小孩，她也提出相關動物保護政策，因此希望透過活動完整呈現政策內容。現場將安排互動遊戲，讓民眾帶著毛孩一起參與，傳達打造台中成為毛小孩友善城市的理念。