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▲全家五六日一二優惠來了！老楊方塊酥只要14元。（圖／全家提供）

▲全家11月霜淇淋新口味來了！將推出期間限定「櫻桃巧克力霜淇淋」。（圖／全家提供）

▲全聯週三（4日）限定買一送一，優惠只限今天。（圖／全聯提供）

全家買一送一優惠來了！本週五六日一二（6日至10日）指定商品半價，包括雪碧ZERO、老楊方塊酥、農心安城湯麵，平均老楊方塊酥單包只要14元，且冰品也有優惠，現擠霜淇淋6元多吃一支，杜老爺高級甜筒10元多一件，阿奇儂X可果美番茄糖葫蘆冰棒買一送一。全家買一送一優惠來了！門市自6日至10日，一堆商品最低半價優惠，包括悅氏light離子水、雪碧ZERO、喬亞無糖黑巧克力、老楊方塊酥、農心安城湯麵、UHA味覺糖都買一送一，其中老楊方塊酥平均只要14元一包。同時間，門市購買霜淇淋不限口味第二支6元，兩支霜淇淋只要55元，全家本月霜淇淋口味為「櫻桃巧克力霜淇淋」，以濃郁巧克力為基底，嚴選美國櫻桃汁果香，打造豐富層次。並且門市購買霜淇淋，還能獲得一款韓星崔始源暖心卡（共2款，隨機發送），限量7萬張，送完為止。且11月5日起至11月7日，APP隨買跨店取霜淇淋新品快閃5支188元；11月11日起至12月4日，每天晚間5點起至8點59分前，霜淇淋單支特價29元，近逼半價優惠。全聯週三（4日）限定買一送一！有「正官庄 燉雞精」、「金牛角 噴霧榛果可可」、「利口樂 瑞士草本喉糖」、「德恩奈 深層潔淨漱口水」通通買一送一優惠。需要出示優惠碼才可享有優惠，可出示以下圖片掃描條碼。