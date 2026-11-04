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選戰倒數24天，台北市長蔣萬安妻子石舫亘今（4）日合體台中市長候選人江啟臣妻子劉姿伶，一起到北市大同區蘭州市場拜票，對抗民進黨候選人沈伯洋的洋流。劉姿伶更在現場買了一斤豬肉乾，甜喊要買回去給老公江啟臣吃，現場也有激動粉絲尖叫喊「好愛妳」，更有人現場拿出照片要兩人簽名。石舫亘和劉姿伶今上午10時到蘭州市場合體拜票，在入口兩人先一同高喊「蔣萬安凍蒜、江啟臣凍蒜」，隨後有民眾送上粽子意欲「包中」。兩人一踏入市場隨即就發揮賢妻本色，對著入口處的肉鬆食品店開始採買，石舫亘先是要買開心果送給劉姿伶。而一旁的劉姿伶則看到豬肉片，當場說想買一斤，媒體連忙詢問「是要買回去給副院長（老公江啟臣）吃嗎？」，她甜喊說「對阿。副院長很喜歡吃豬肉乾，剛好這個是舫亘妹妹介紹的，帶回去給他吃看看」。媒體在問今天有沒有期待吃什麼美食？劉姿伶笑說「我覺得就是在地人推薦，一定都是好吃的。所以我今天跟著她走」石舫亘也甜說「我們剛剛一起享受台北市場的人情味」，劉也說「看看台北跟台中有什麼不一樣」。兩人在向攤販拜票時，不時有熱情支持者希望拍照、簽名，兩人也來者不拒，更有民眾看到她們激情尖叫「好愛你們啊」。