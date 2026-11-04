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▲資深演員王瑞演藝生涯超過60年，曾三度奪下金鐘獎。（圖／翻攝自threads ＠annieni_w）

57歲林煒近日因1997年經典台劇《我永遠愛你》再度爆紅，他與席曼寧的大尺度感情戲成為Threads熱門話題，沒想到網友考古劇情時，竟將飾演席曼寧「老老公」的資深演員王瑞，與林煒湊成BL組合，相關惡搞影片及留言引發熱議。已過世10年的王瑞意外翻紅，女兒也親自發文回應，笑說沒想過有一天會看到爸爸與林煒被大家「嗑成CP」，同時提醒觀眾：「三座金鐘獎真的不是抽獎抽到的啦！」《我永遠愛你》中，王瑞飾演席曼寧的年長丈夫，林煒則與席曼寧發展出糾葛不斷的感情關係。不過，網友重新剪輯兩名男演員的對手戲，再搭配曖昧文字及音樂，意外替兩人發展出原劇本不存在的BL支線，成為這波「台劇文藝復興」的另類焦點。王瑞女兒看見相關內容後，忍不住在Threads發文：「身為王瑞的女兒，我真的沒想過，有一天滑脆，竟然會看到我爸跟林煒被大家嗑成CP。」她透露，爸爸生前相當幽默，但骨子裡其實是個非常講究的人，若得知自己多年後突然在Threads爆紅，還被開發出全新戲路，猜想爸爸應該會先愣住3秒，再露出「尷尬又不失禮貌的微笑」。王瑞女兒也忍不住隔空詢問：「爸，你當年演《我永遠愛你》的時候，是不是把演技開到最大檔了啊？」她笑說，這部戲的表演方式與父親的得獎作品畫風差距甚大，連親生女兒都忍不住想吐槽。玩笑之餘，她也感性表示，王瑞演了一輩子的戲，曾拿下3座金鐘獎，沒想到離開多年後，還能透過如此意想不到的方式重新被觀眾看見，「身為女兒其實還是有點感動的，謝謝大家讓演員王瑞，再一次被看見。」她也拜託網友，考古完《我永遠愛你》後，有空可以欣賞爸爸其他作品，並幽默強調：「三座金鐘獎真的不是抽獎抽到的啦！至於這條CP線……我想我還是先不要去問他好了。」王瑞本名王錫瑞，投入演藝工作超過60年，早年以反派角色闖出名號，1991年憑《鹹魚翻身》拿下金鐘獎男演員獎，1997年再以《夢土》獲得戲劇節目男配角獎。2014年，他以85歲高齡演出《只想比你多活一天》，詮釋照顧罕病兒子的老父親，第三度抱回金鐘，拿下迷你劇集男主角獎。王瑞演藝生涯獲獎無數，曾三度抱回金鐘獎。1991年，他憑中視《金獎劇場－無色的愛系列：鹹魚翻身》獲得第26屆金鐘獎最佳電視男演員獎；1997年再以中視《金獎劇展－夢土》拿下第32屆金鐘獎最佳男配角獎；2000年則靠《天公金》獲頒第3屆台北電影節最佳配角獎。直到2014年，當時已85歲的王瑞又以《只想比你多活一天》奪下第49屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，第三度登上金鐘獎領獎台，演技備受肯定。王瑞於2016年6月1日因急性心肺衰竭離世，享壽87歲。如今適逢逝世10年，他的作品透過社群平台重新受到年輕觀眾關注，也讓更多人再次看見這位三座金鐘得主的表演魅力。