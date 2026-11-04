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▲晏緁疑似在影片中對病人開黃腔，遭砲轟後發文道歉。（圖／翻攝自IG@11yanjie_）

網紅晏緁擁有高顏值美貌與火辣好身材，還常常會分享做慈善公益的日常，因而擁有大批粉絲。不料她近日發布一則影片，竟說自己到加護病房看病人的時候，看對方停在那邊，就想說是要幫他做什麼，接著就做出嘴巴張開，手弄出圓形模樣不斷動的行為，火速引發爭議，遭批是在開植物人黃腔，該影片也狂吸72萬次瀏覽。而在得知爭議後，晏緁也於昨（3）日發文道歉，坦承自己不夠成熟。晏緁在近日發布一則影片，被拍攝者問到：「為什麼那麼多人都說妳是地獄來的天使啊？」晏緁也不解反問原因，拍攝者則說：「因為妳很常會開地獄梗，又很愛救濟別人。」接著晏緁分享剛剛進去加護病房的事情，表示有人問他跟裡面病人有沒有什麼互動，「我就想問他停在那邊，難道…是想要我幫他…」接著就把嘴巴微張，還一邊用手比出圓形的形狀，不斷前後移動的行為，讓一旁的人邊笑邊阻止，但晏緁依然繼續做。這段影片被轉發後，也火速吸引72萬次瀏覽，許多人都忍不住砲轟：「超噁，人家都生病了還要開黃腔」、「開植物人玩笑，再說他們沒有低我們一等，為什麼會覺得這種玩笑好笑？」、「我女兒就是癱瘓20年，看到這種行為，真的很生氣」、「一堆做自媒體的喜歡開低俗下流的梗，真的很無聊。」但也有人認為晏緁可能只是在對發問的人感到無言，而且她平常都有做慈善公益，只是把病人都當一般人看待才會這樣。而在爭議爆發後，晏緁也發長文道歉，「我們用錯了方式，原本意想讓更多人關心這件事，卻忽視病人和家屬和觀看者感受。這一點，我們做得不好也不夠成熟。」並坦承在談到病人時，用了不恰當玩笑跟剪輯，「把病人的處境做成了笑點，這是我們在拍攝和發布上的嚴重失誤。」對病人與家屬，及感到冒犯的人道歉。晏緁表示分享關懷與捐助內容，都是希望有更多人看見需要被幫助個案，並承諾未來會重新檢視、把關涉及病人與家屬內容，對這次的批評也會記住教訓。