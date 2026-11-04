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年底選戰倒數24天，民進黨與雙北市長競選團隊將於本週五日晚間在大直典華舉辦千人社群應援派對「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」。活動報名訊息一公布便掀起熱烈迴響，短短數日內已吸引超過2萬名支持者熱血登記，現場席次一票難求，昨日主辦單位已正式抽100席幸運現場民眾，此外在今（4）日晚間8時前，均可透過沈伯洋與蘇巧慧的官方 LINE帳號參加「Member Get Member 競賽」，邀請最多好友加入的前10名參賽者，將可獲得「保障入場資格」，歡迎廣大社群好友把握最後衝刺時刻。先前超人氣KOL「陪沈團沈」特別拍攝宣傳影片響應，在社群掀起廣泛討論；近日，《戒慎恐懼協會》林俊憲會長也親自拍片傳授「戒慎恐懼教戰守則」，溫馨提醒大家「面對抹黑挑釁，我們微笑帶過；遇到錯假訊息，大家一起溫柔闢謠」在走完全程的最後一哩路上，每一位隊友都要戒慎恐懼、穩紮穩打。民進黨說明，本次派對陣容強大，包括台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰與宜蘭縣長候選人林國漳均已確認出席，此外活動精心準備了多項神秘節目橋段與驚喜互動，即便「保密到家」，依然擋不住支持者的熱情響應。民進黨強調，為維持現場品質與秩序，活動現場席次全面實施「登記抽籤制」，不開放現場候補。歡迎無法親臨現場的廣大好朋友，鎖定民進黨與各候選人官方社群平台，直播路徑將於近日正式公布，邀請全台民眾在線上線下齊心連線、一起應援。