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摩斯漢堡：套餐79元起！11元多一件 雙11週年慶優惠

套餐79元起感恩回饋

▲摩斯漢堡「套餐79元起」感恩回饋。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

歡慶雙11購物節優惠

摩斯咖啡週年慶

▲摩斯咖啡週年慶優惠一表看懂。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

漢堡王：三層／五層洋蔥圈犇牛堡開賣

現省10元！

▲漢堡王「洋蔥圈犇牛堡」11月開賣。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

雙11購物節速食優惠繼續吃！摩斯漢堡表示，迎接週年慶推出歲末感恩回饋，「金咖哩豬排堡＋大杯冰紅茶」套餐79元起，咖啡10元多一杯、月亮薯條11元多一件；漢堡王表示，洋蔥圈犇牛堡高達五層開賣。《NOWNEWS今日新聞》整理11月新品速食優惠一次掌握。歲末感恩季，摩斯漢堡週年慶適逢雙11購物節，推出一系列優惠活動速看：◾️「金咖哩豬排堡＋大杯冰紅茶」特價79元（原價95元）◾️「紅心芭樂（蒟蒻冰茶／蘇打）／巴西莓（蒟蒻冰茶／蘇打）」任選2杯特價89元（原價150元）◾️「摩斯鱈魚堡＋大杯冰紅茶」特價89元（原價110元）◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價99元（原價125元）◾️「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」特價79元（原價95元）◾️「紅心芭樂（蒟蒻冰茶／蘇打）／巴西莓（蒟蒻冰茶／蘇打）」任選2杯特價89元（原價150元）◾️「超級大麥薑燒珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價89元（原價115元）◾️「摩斯炸蝦堡＋大杯冰紅茶」特價99元（原價120元）◾️月亮薯條「+11元多一件」！2份特價76元（原價130元）◾️焙茶金萱珍珠米派「+11元多一件」！2個特價66元（原價110元）◾️「焙香鐵觀音奶茶／焙香鐵觀音拿鐵咖啡」同品項第二杯半價◾️指定飲品同品項加10元多一杯！大杯摩斯咖啡、限定門市的大杯精選咖啡、摩斯經典奶茶及紅心芭樂咖啡◾️購買任一早餐套餐，加價5元升級為中杯摩斯咖啡，限定門市加價15元升級為中杯精選咖啡；加價20元升等為「焙香鐵觀音奶茶」；或加價25元品味「焙香鐵觀音拿鐵咖啡」。漢堡王「洋蔥圈犇牛堡」即日起至11月30日回歸限時開賣，火烤牛肉搭配鹹香起士、增添酥脆洋蔥圈口感。秋冬限量上市的點心「咖啡派」也開吃。◾️「三層洋蔥圈犇牛堡」單點139元，套餐194元◾️「五層洋蔥圈犇牛堡」單點198元，套餐253元◾️「咖啡派」49元◾️午茶組「咖啡派＋熱紅茶」優惠價69元（原價79元）